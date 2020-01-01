Jahanbakhsh'ın muhteşem röveşatasına twitter'dan seçme yorumlar
Brighton & Hove Albion'a konuk olan Chelsea 84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'tan yediği röveşata golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Alireza Jahanbakhsh, geçtiğimiz sezon başında 19 milyon euro'ya AZ Alkmaar'dan transfer edilmişti. 26 yaşındaki İranlı oyuncu, sağ ve sol forvette oynuyor.
Transfer olduğu sezon AZ Alkmaar'da 21 gol 12 asist yaparak muhteşem bir perofrmans sergileyen yetenekli oyuncu, buna karşın Brighton'da geçirdiği 1,5 sezonda beklentilerin çok fazla altına kaldı.
Geçtiğimiz sezon skora katkıda bulunamayan Jahanbakhsh, ilk golünü 3 gün önce, 28 Aralık'ta Bournemouth'a, ikinci golünü de 1 Ocak'ta Chelsea'ye karşı attı.
Jahanbakhsh'ın golü sosyal medyada da coşkuya sebep oldu. İşte bazı tweetlerden seçmeler;
Sen, hollanda gol kralı olarak geldiğin Brighton'a 1.5 yıl gol atama, son 3 günde 2 gol at..? ahm3t_Lemina (@ahme3t_Lemina) January 1, 2020
Alireza Jahanbakhsh.. pic.twitter.com/UwdJ4zJl0l
2020 müthiş golle başladı. Alireza Jahanbakhsh. #BHACHE? Burak (@burakuhuru) January 1, 2020
2020'nin ilk gününde belki de 'Yılın golü'nü attı... /? Ugur Vardan (@LezzzetAbi) January 1, 2020
Alireza Jahanbakhsh @premierleague pic.twitter.com/hOT76R4Yj3
Gol olup yağdığı Hollanda'dan Brighton'a gelince uzun süre gol atamayan Jahanbakhsh, 2019'un son haftasında şeytanın bacağını kırmıştı. Biraz önce Chelsea kalesine süper bir röveşatayla (şimdilik) 2020'nin en iyi golünü attı? Ali Ece (@aliececom) January 1, 2020
Bu gözler az önce 2020'nin ilk golünü, muhtemelen de en mükemmel golünü gördü. Jahanbakhsh random değil golün sahibi.? Özgür Biçer (@ozgurbiceer) January 1, 2020
Alireza Jahanbakhsh Havayolları iyi uçuşlar diler? Furkan ama Sivaslı¹??? (@FurkanAltnkaya7) January 1, 2020
Rodalleganın Ts kariyerinde 100 defa deneyip yapamadığını Jahanbakhsh an itibariyle Chelsea karşısında yaptı.? Tunahan (@kosetuna1) January 1, 2020
Jahanbakhsh when he walks into the dressing room after that worldie #BHAFC https://t.co/fb6DD3yj7K? Sam Miles (@sammmymiles) January 1, 2020
Jahanbakhsh, harika golünün ardından soyunma odasına yürürken...
The reaction to Jahanbakhsh's goal! #PL pic.twitter.com/U6QaJB0nrq? Kay Murray (@KayLMurray) January 1, 2020
Jahanbakhsh'ın golünden sonra tribünler
Premier Lig'in farkı, böylesi korkunç bir maçta bile böyle üst düzey bir aksiyonla sizi tavlayabilmesi... Cihanbehş'in muhteşem golüne kadar baya kısır bir maç ve gelecek adına kötü sinyaller veren bir Chelsea vardı ama tüm kasveti alıp götürdü.? Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) January 1, 2020
Jahanbakhsh: İnanılmaz duygular içindeyim. Soyunma odasında golü izledim. Şimdi eve gidip biraz daha izleyeceğim. pic.twitter.com/0oBpvvf575? mackolik (@mackolik) January 1, 2020