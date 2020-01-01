Jahanbakhsh'ın muhteşem röveşatasına twitter'dan seçme yorumlar

Brighton formasıyla ikinci golünü atan Jahanbakhsh, muhteşem bir röveşata ile fileleri sarstı. Bu gole twitter'da birçok güzel tepki geldi.

& Hove Albion'a konuk olan 84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'tan yediği röveşata golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Alireza Jahanbakhsh, geçtiğimiz sezon başında 19 milyon euro'ya AZ Alkmaar'dan transfer edilmişti. 26 yaşındaki İranlı oyuncu, sağ ve sol forvette oynuyor.

Transfer olduğu sezon AZ Alkmaar'da 21 gol 12 asist yaparak muhteşem bir perofrmans sergileyen yetenekli oyuncu, buna karşın Brighton'da geçirdiği 1,5 sezonda beklentilerin çok fazla altına kaldı.

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Geçtiğimiz sezon skora katkıda bulunamayan Jahanbakhsh, ilk golünü 3 gün önce, 28 Aralık'ta 'a, ikinci golünü de 1 Ocak'ta Chelsea'ye karşı attı.

Jahanbakhsh'ın golü sosyal medyada da coşkuya sebep oldu. İşte bazı tweetlerden seçmeler;

Sen, hollanda gol kralı olarak geldiğin Brighton'a 1.5 yıl gol atama, son 3 günde 2 gol at..



Alireza Jahanbakhsh.. pic.twitter.com/UwdJ4zJl0l ? ahm3t_Lemina (@ahme3t_Lemina) January 1, 2020

2020 müthiş golle başladı. Alireza Jahanbakhsh. #BHACHE ? Burak (@burakuhuru) January 1, 2020

2020'nin ilk gününde belki de 'Yılın golü'nü attı... /

Alireza Jahanbakhsh @premierleague pic.twitter.com/hOT76R4Yj3 ? Ugur Vardan (@LezzzetAbi) January 1, 2020

Gol olup yağdığı 'dan Brighton'a gelince uzun süre gol atamayan Jahanbakhsh, 2019'un son haftasında şeytanın bacağını kırmıştı. Biraz önce Chelsea kalesine süper bir röveşatayla (şimdilik) 2020'nin en iyi golünü attı ? Ali Ece (@aliececom) January 1, 2020

Bu gözler az önce 2020'nin ilk golünü, muhtemelen de en mükemmel golünü gördü. Jahanbakhsh random değil golün sahibi. ? Özgür Biçer (@ozgurbiceer) January 1, 2020

Alireza Jahanbakhsh Havayolları iyi uçuşlar diler ? Furkan ama Sivaslı¹??? (@FurkanAltnkaya7) January 1, 2020

Rodalleganın Ts kariyerinde 100 defa deneyip yapamadığını Jahanbakhsh an itibariyle Chelsea karşısında yaptı. ? Tunahan (@kosetuna1) January 1, 2020

Jahanbakhsh when he walks into the dressing room after that worldie #BHAFC https://t.co/fb6DD3yj7K ? Sam Miles (@sammmymiles) January 1, 2020

Jahanbakhsh, harika golünün ardından soyunma odasına yürürken...

Jahanbakhsh'ın golünden sonra tribünler

Premier Lig'in farkı, böylesi korkunç bir maçta bile böyle üst düzey bir aksiyonla sizi tavlayabilmesi... Cihanbehş'in muhteşem golüne kadar baya kısır bir maç ve gelecek adına kötü sinyaller veren bir Chelsea vardı ama tüm kasveti alıp götürdü. ? Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) January 1, 2020