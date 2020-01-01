Premier Lig

Jahanbakhsh'ın muhteşem röveşatasına twitter'dan seçme yorumlar

Son güncelleme
Yorum()
(C) Getty Images
Brighton formasıyla ikinci golünü atan Jahanbakhsh, muhteşem bir röveşata ile fileleri sarstı. Bu gole twitter'da birçok güzel tepki geldi.

Brighton & Hove Albion'a konuk olan Chelsea 84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'tan yediği röveşata golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Alireza Jahanbakhsh, geçtiğimiz sezon başında 19 milyon euro'ya AZ Alkmaar'dan transfer edilmişti. 26 yaşındaki İranlı oyuncu, sağ ve sol forvette oynuyor. 

Transfer olduğu sezon AZ Alkmaar'da 21 gol 12 asist yaparak muhteşem bir perofrmans sergileyen yetenekli oyuncu, buna karşın Brighton'da geçirdiği 1,5 sezonda beklentilerin çok fazla altına kaldı.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Geçtiğimiz sezon skora katkıda bulunamayan Jahanbakhsh, ilk golünü 3 gün önce, 28 Aralık'ta Bournemouth'a, ikinci golünü de 1 Ocak'ta Chelsea'ye karşı attı.

Jahanbakhsh'ın golü sosyal medyada da coşkuya sebep oldu. İşte bazı tweetlerden seçmeler;

Jahanbakhsh, harika golünün ardından soyunma odasına yürürken...

Jahanbakhsh'ın golünden sonra tribünler

Kapat