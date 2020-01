Jahanbakhsh'ın muhteşem röveşatasına twitter'dan seçme yorumlar

& Hove Albion'a konuk olan 84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'tan yediği röveşata golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Alireza Jahanbakhsh, geçtiğimiz sezon başında 19 milyon euro'ya AZ Alkmaar'dan transfer edilmişti. 26 yaşındaki İranlı oyuncu, sağ ve sol forvette oynuyor.

Transfer olduğu sezon AZ Alkmaar'da 21 gol 12 asist yaparak muhteşem bir perofrmans sergileyen yetenekli oyuncu, buna karşın Brighton'da geçirdiği 1,5 sezonda beklentilerin çok fazla altına kaldı.

Geçtiğimiz sezon skora katkıda bulunamayan Jahanbakhsh, ilk golünü 3 gün önce, 28 Aralık'ta 'a, ikinci golünü de 1 Ocak'ta Chelsea'ye karşı attı.

Jahanbakhsh'ın golü sosyal medyada da coşkuya sebep oldu. İşte bazı tweetlerden seçmeler;

Jahanbakhsh when he walks into the dressing room after that worldie #BHAFC https://t.co/fb6DD3yj7K