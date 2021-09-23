Jadon Sancho’ya bencillik eleştirisi: Burada FIFA oynamıyoruz

Kırmızı Şeytanlar’ın eski oyuncusu, West Ham mağlubiyetinin ardından genç yeteneği hedef alan açıklamalar yaptı.

Bu yaz Dortmund’dan 73 milyon sterlin’e transfer edilen Jadon Sancho’nun Old Trafford’daki performansı tartışma konusu olması sürdürüyor.

Manchester United, Old Trafford’da West Ham’a 1-0 yenilerek Lig Kupası’ndan elenirken, maça ilk 11’de başlayan Sancho sağ kanatta etkisiz bir görüntü çizdi.

Bir dönem United ve İngiltere milli takımı formalarını giyen Paul Ince, Sancho’yu hücum bölgesinde organizasyona dahil olmak yerine çalım kovalamakla suçladı.

Ne söyledi?

The United Stand’e konuşan Ince, Sancho’nun yanı sıra Jesse Lingard ve Anthony Martial’e de yüklendi.

“Sancho hala öğrenme aşamasında, bunu anlıyorum, ama burada FIFA oynamıyoruz. Her şey dripling yapıp iki üç kişiyi çalımlamaktan ibaret değil.”

“Evet, bu hareketler iyi yapıldığında şık gözüküyor, ama Sancho ve Lingard’ın şovu bir kenara bırakıp doğru düzgün futbol oynaması gerek.”

“Bu beni küplere bindiriyor. Ryan Giggs gibi oyuncuları izlerken, pas yaptıklarını ve ikiye birlere girdiklerini görürsünüz. Onlar ise sadece dripling ve şık hareketler yapmak istiyorlar.”

“Bunu Martial’de, Lingard’da ve Sancho’da görüyorum. Her şeyin top sürmekten ibaret olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Bazen paslaşarak da adam eksiltebilir ve ceza sahasına girebilirsiniz.”

Martial hazır olmalı

Martial’a de tepki gösteren Ince, Fransız oyuncunun Lig Kupası maçına yeterli motivasyonla çıkmadığını belirtti.

“Martial’in vücut diline baktım ve ‘Gerçekten Çarşamba akşamı sahada olmak istiyor mu?’ diye düşündüm. Bazı oyuncular bunu yapıyor. Cumartesi günü ilk 11’de yer alamadıklarında, ‘Neden Lig Kupası’nda oynuyorum ki’ diye düşünüyorlar.”

“Ronaldo’nun her maçta oynayacağını sanmıyorum, Martial karşısına çıkacak fırsatlara hazır olmalı. Dün, formayı hala istediğini göstermek için eline geçen şansı kullanamadı.”

Sancho’nun karnesi

21 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Manchester United formasıyla çıktığı yedi resmi maçta skor katkısı yapamadı. Premier Lig’de beş maçta görev yapan Sancho, Şampiyonlar Ligi’ndeki Youngs Boys mücadelesinde ise bitime 37 dakika kala oyuna girmişti.

Sancho geçen sezon Dortmund ile çıktığı 38 maçta 16 gol ve 20 asist üretti. İngiltere’nin Euro 2020 kadrosunda da yer alan Sancho, Gareth Southgate’in rotasyonunda kendine yer bulmakta zorlandı. 90 dakika sahada kaldığı Ukrayna maçı haricinde, turnuvada toplam yedi dakika oynayabildi.

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