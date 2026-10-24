Jadon Sancho, gözden düşüşünü ortaya koyan bir sözleşme teklifi almasının ardından kariyerinde belirleyici bir yol ayrımına geldi. Bir dönem Premier Lig’in en yüksek maaş alan oyuncularından biri olan eski Manchester United ve Chelsea kanat oyuncusu, yeni bir başlangıç arayan serbest bir futbolcu olmaya devam ediyor.

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Eski United yıldızına büyük maaş indirimi

26 yaşındaki kanat oyuncusuna, İspanyol ekibi Getafe tarafından mevcut sezonun sonuna kadar geçerli kısa süreli bir sözleşme teklif edildi. The Telegraph'a göre önerilen anlaşma, haftalık yalnızca 10 bin sterlin değerinde.

Bu teklif, eski İngiltere millî futbolcusu için çarpıcı bir maaş düşüşü anlamına geliyor. Sancho'nun Old Trafford'daki çalkantılı döneminde haftada 250 bin sterlin kazandığı bildiriliyordu.

Büyük gelir kaybına rağmen hücum oyuncusu, İspanya'ya gitme ihtimalini tamamen göz ardı etmiş değil. Geleceği hakkında nihai kararını vermeden önce Getafe teknik direktörü Jose Bordalas ile bizzat görüşmek istediği bildiriliyor.

Premier Lig'de peş peşe yaşanan zorluklar

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Sancho'nun şu anki durumu, 2021'de Borussia Dortmund'dan 73 milyon sterline transfer olmasının ardından İngiliz futbolunda geçirdiği başarısız döneme dayanıyor. Manchester United'daki ilk iki Premier Lig sezonunda hücumda beklentilerin altında kalarak yüksek bonservis bedelinin karşılığını veremedi.

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Dortmund'a kiralık dönüşü kariyerini kalıcı olarak yeniden canlandıramadı. Ardından başka kulüplerde de üst üste başarısız kiralık dönemler geçirdi. 2024-25 sezonunda Chelsea'ye kiralanması da kötü sonuçlandı. Chelsea, 25 milyon sterlinlik zorunlu satın alma maddesini yerine getirmek yerine 5 milyon sterlinlik ceza maddesini ödemeyi tercih etti.

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Aston Villa ise son sezonda kanat oyuncusuyla şansını denedi. Ancak Midlands kulübü transferi kalıcı hâle getirmek istemedi ve bunun sonucunda United bu yaz Sancho'yu tamamen serbest bıraktı.

Zor günler geçiren Getafe'de iç karışıklık

Sancho, Getafe'nin teklifini kabul ederse gergin bir ortama adım atacak. İspanyol kulübü, ilk dokuz maçında yalnızca iki galibiyet alarak La Liga'da 15. sırada bulunuyor.

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Kötü başlangıç, Bordalas ile kulüp başkanı Angel Torres arasında kamuoyu önünde sert bir tartışmaya yol açtı. Teknik direktör, lig ve Konferans Ligi maçlarını kaldıracak kadro derinliğinin bulunmaması nedeniyle yönetimi açıkça eleştirdi: “Kandırılmış hissediyorum çünkü her yıl verilen sözler tutulmadı. Mayıs ayından beri bu konuda uyarıyorum... Bunun için yeterli kadromuzun olmadığı kanıtlandı.”

Torres, Cadena SER aracılığıyla sert bir yanıt vererek teknik direktöre istifa etmesi için meydan okudu. Torres, “İstediği için imza attı. Her neyse, gitmekte özgür” dedi ve ekledi: “Onu kandırdığımı söylemek... 30 yılın ardından bana onu kandırdığımı söylemek için insanın taş gibi yüzsüz olması gerekir. Yapması gereken, oyunculara saygı göstermek.”

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Sancho'yu kritik görüşmeler bekliyor

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Sancho şimdi, sorunlarla boğuşan ve kendi içinde bölünmüş bir La Liga takımına gitmenin sarsılan özgüvenini yeniden kazanması için doğru ortam olup olmadığını değerlendirmek zorunda. Bordalas ile yapacağı kritik görüşmeler, kariyerini İspanya'da yeniden canlandırmak için büyük maaş kesintisini kabul edip etmeyeceğini muhtemelen belirleyecek.

Kanat oyuncusu Madrid merkezli kulübe katılmamaya karar verirse futbol kariyerindeki belirsizlik sürecek. Son dönemde yaşadığı zorlukların ardından üst düzey liglerdeki kulüpler ona şans vermeye isteksiz görünürken, en üst seviyede futbola dönme seçenekleri giderek azalıyor.