Jadon Sancho için karar verildi! Manchester United'a kötü haber...

Manchester United'ın uzun süredir peşinde olduğu Jadon Sancho'nun takımda kalacağı açıklandı.

Kulübü Sportif Direktörü Michael Zorc, Jadon Sancho'nun kesin olarak takımda kalacağını açıkladı.

Bilindiği üzere İngiliz yıldızın adı son dönemlerde sıkça ile anılıyordu.

İsviçre kampında basın mensuplarına 20 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zorc, "Jadon Sancho, gelecek sezonda da bizimle olacak. Son kararımız bu yönde. Oyuncumuzun yıllık ücretinde geçtiğimiz yaz bir iyileştirme yapmış ve sözleşmesini 2023 yılına dek uzatmıştık." dedi.

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İngiliz medyasında son günlerde yer alan haberler, Borussia Dortmund'un Sancho için 120 milyon euro talep ettiği ancak Manchester United'ın teklifinin bu değerin bir hayli altında kaldığı yönündeydi.