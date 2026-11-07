İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için 27 kişilik kadroyu açıklarken savunma oyuncusu Jacobo Ramon'u da kadroya çağırdı. De la Fuente, genç stoperin Como'daki performansını överek Serie A ekibiyle İspanya arasında benzerlikler kurdu.

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Savunmadaki değişikliklerin ardından Ramon A millî takıma çağrıldı

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçlar için belirlediği 27 kişilik kadroya Como savunmacısı Jacobo Ramon'u dahil etti. Eric Garcia'nın sakatlık nedeniyle kadroda yer alamaması üzerine dünya şampiyonu, savunmanın merkezindeki seçeneklerini artırmak için yükselişteki oyuncuya yöneldi.

Ramon, savunma hattında Aymeric Laporte, Pau Cubarsi ve Dean Huijsen'e katıldı.

De la Fuente ayrıca Atletico Madridli Marc Pubill'in merkezde değil, bek pozisyonunda kullanılacağını doğruladı.

De la Fuente, Ramon'un gelişimini ve U21 performansını övdü

Tercihinin gerekçesini açıklayan De la Fuente, Ramon'un Serie A'daki etkileyici performanslarına ve millî takımın genç yaş kategorilerindeki gelişimine işaret etti.

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De la Fuente, "Jacobo harika bir sezon geçiriyor ve U21 takımında çok iyi iş çıkarıyor. Performansı olağanüstü," dedi.

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Teknik direktör, savunmacının kulüp düzeyindeki performansının tecrübeli millî takım arkadaşlarıyla birlikte kadroya alınmasını tamamen haklı çıkardığını vurguladı.

Como'ya ve genç stoperlere övgü

De la Fuente, Cesc Fabregas yönetimindeki Como'nun oyun tarzına hayranlığını dile getirerek genç savunmacıların ileriye dönük oyun sistemlerinde oynamaktan nasıl fayda gördüğünü vurguladı.

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De la Fuente, "Como, Avrupa'nın en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Oyun tarzımızla bazı benzerlikleri var. Oyuncuları bizim futbol anlayışımızı yansıtıyor," diye açıkladı.

"İspanyol futbolu ayrıcalıklı. Çok iyi çalışıyorlar. Jacobo Ramon'un Huijsen'den daha büyük olması ve Cubarsi'nin de daha büyük olması, işlerin ne kadar iyi yapıldığının kanıtı. Tecrübeli oyuncuların değerini azaltmadan, durumun böyle olmasına seviniyorum; çünkü deneyim de kilit önemde. Onlar gençlerin en iyi öğretmenleri," diye ekledi.

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İspanya, Uluslar Ligi grubundaki son maçlarına hazırlanıyor

İspanya, dört maçta topladığı 12 puanla Uluslar Ligi grubunun zirvesinde uluslararası maç dönemine giriyor.

İspanya, bu dönemdeki ilk maçını Prag'da Çekya'ya karşı oynayacak ve grup aşamasındaki karşılaşmalarını Metropolitano'da İngiltere'ye karşı tamamlayacak.

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İspanya gruptaki liderliğini garantilemeyi hedeflerken Ramon da A millî takımdaki ilk maçına çıkmaya çalışacak.