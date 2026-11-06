İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi grubunda Çekya ve İngiltere'ye karşı oynanacak son iki maç için 27 kişilik kadroyu açıkladı. Como savunmacısı Jacobo Ramon sürpriz bir şekilde kadroya çağrılırken, Barcelona'nın üç kilit oyuncusu fiziksel sorunlar nedeniyle kadroya alınmadı.

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De la Fuente, kritik iki maç için 27 kişilik kadroyu açıkladı

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 27 kişilik millî takım kadrosunu açıkladı. İspanya, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maçında 12 Kasım Perşembe günü Prag'da Çekya'ya konuk olacak, ardından 15 Kasım Pazar günü Metropolitano Stadyumu'nda İngiltere'yi ağırlayacak.

Önceki millî maç dönemindeki dört karşılaşmasını da kazanan son Avrupa ve Uluslar Ligi şampiyonu, çeyrek finaldeki yerini şimdiden garantiledi.

Ancak De la Fuente'nin ekibi, resmî maçlardaki 43 maçlık yenilmezlik serisini korumaya çalışırken mart ayındaki çeyrek final eşleşmesinin rövanşını evinde oynamak için A3 Grubu'nu lider bitirme mücadelesini de sürdürüyor.

Barcelona'daki sakatlık darbesinin gölgesinde Jacobo Ramon'a sürpriz davet

De la Fuente'nin kadrosundaki en dikkat çekici isim, A millî takıma ilk kez çağrılan Como stoperi Jacobo Ramon oldu. Ramon, Pau Cubarsi, Dean Huijsen ve Aymeric Laporte ile birlikte savunma hattını güçlendirecek.

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Öte yandan sakatlıklar, kadroda değişiklik yapılmasına yol açtı. Barcelona'nın düzenli forma giyen üç oyuncusu Eric Garcia, Dani Olmo ve Rodri, iyileşme süreçleri devam ettiği için kadroda yer almadı.

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Tottenham sağ beki Pedro Porro ile Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın dönüşü, savunma ve kaleci seçeneklerini artırdı. İki oyuncu da önceki millî maç döneminde kadroda yer almalarına engel olan fiziksel sorunları atlattı.

Kasım maçları için 27 kişilik kadronun tamamı

Kaleciler: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Valles.

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Defans oyuncuları: Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alex Grimaldo.

Orta saha oyuncuları: Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez, Pablo Barrios, Marc Roca.

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Forvetler: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.

Grup liderliği ve FIFA sıralamasındaki zirve konumu tehlikede

Eleme aşamasına katılmayı erkenden garantilemesine rağmen İspanya, grup maçlarını tamamlamak için kritik öneme sahip iki karşılaşmaya çıkacak. Grupta İngiltere'nin üç puan önünde lider olan İspanya, Wembley'de rakibini 3-2 yendiği maçın ardından bu kez de galibiyet hedefliyor.

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Ayrıca Çekya ve İngiltere karşısında olumlu sonuçlar almak, İspanya'nın resmî FIFA sıralamasında dünya liderliğini koruması açısından büyük önem taşıyor.

Kadro, Prag'a hareket etmeden önce 9 Kasım Pazartesi günü Las Rozas'taki Ciudad del Futbol'da kamp için toplanacak.