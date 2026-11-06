İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere'ye karşı oynanacak son iki UEFA Uluslar Ligi grup maçı için 27 kişilik kadroyu açıkladı. Como savunmacısı Jacobo Ramon sürpriz bir şekilde kadroya çağrılırken, fiziksel sorunlar Barcelona'nın üç kilit oyuncusunun kadroya alınmasına engel oldu.

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De la Fuente, kritik iki maç için 27 kişilik kadroyu açıkladı

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 27 kişilik millî takım kadrosunu açıkladı. İspanya, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maçında 12 Kasım Perşembe günü Prag'da Çek Cumhuriyeti'ne konuk olacak, ardından 15 Kasım Pazar günü Metropolitano Stadyumu'nda İngiltere'yi ağırlayacak.

Önceki millî maç dönemindeki dört karşılaşmasını da kazanan, son Avrupa ve Uluslar Ligi şampiyonu İspanya, çeyrek finaldeki yerini şimdiden garantiledi.

Ancak De la Fuente'nin ekibi, mart ayındaki çeyrek final eşleşmesinin rövanşında ev sahibi avantajını elde etmek için A3 Grubu'nu lider bitirmeye çalışıyor. İspanya ayrıca resmî maçlardaki 43 karşılaşmalık yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor.

Barcelona'daki sakatlıkların ardından Jacobo Ramon'a sürpriz davet

De la Fuente'nin kadrosundaki en dikkat çekici isim, savunma hattında Pau Cubarsi, Dean Huijsen ve Aymeric Laporte'a katılmak üzere ilk kez A millî takıma çağrılan Como stoperi Jacobo Ramon oldu.

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Öte yandan sakatlıklar, kadroda değişiklik yapılmasının önünü açtı. Barcelona'nın düzenli forma giyen üç oyuncusu Eric Garcia, Dani Olmo ve Rodri, iyileşme süreçleri devam ettiği için kadroda yer almadı.

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Önceki millî maç döneminde fiziksel sorunlar nedeniyle forma giyemeyen Tottenham sağ beki Pedro Porro ile Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın iyileşerek dönmesi, savunma ve kaleci seçeneklerini güçlendirdi.

Kasım maçları için 27 kişilik kadronun tamamı

Kaleciler: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Valles.

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Savunmacılar: Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alex Grimaldo.

Orta saha oyuncuları: Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez, Pablo Barrios, Marc Roca.

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Forvetler: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.

Grup liderliği ve FIFA sıralamasındaki konum tehlikede

Eleme turlarına katılmayı erkenden garantilemesine rağmen İspanya'yı grup aşamasını tamamlamadan önce kritik iki sınav bekliyor. Grubun zirvesinde İngiltere'nin üç puan önünde bulunan İspanya, Wembley'de İngiltere karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin devamını getirmeyi hedefliyor.

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Çekler ve İngilizler karşısında olumlu sonuçlar almak, İspanya'nın resmî FIFA sıralamasında dünyanın bir numaralı takımı konumunu koruması açısından da büyük önem taşıyor.

Kadro, Prag'a hareket etmeden önce 9 Kasım Pazartesi günü Las Rozas'taki Ciudad del Futbol'da düzenlenecek kamp için toplanacak.