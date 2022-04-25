Jackson Muleka yıldızlaştı, Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki dokuz yıllık serisi sona erdi

Süper Lig'de 34. haftanın son maçında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda Jackson Muleka (2) ve Mortadha Ben Ouanes'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Kasımpaşa 11. sırada yer alırken, Beşiktaş 51 puanla yedinci sırada kaldı.

Ligde oynadığı son yedi maçta tek galibiyetini Alanyaspor karşısında alan Beşiktaş, Valerian Ismael yönetiminde çıktığı dördüncü maçta ilk kez yenilgiyi tattı.

Sami Uğurlu göreve geldikten sonra Kasımpaşa 🧿



✅ 11 galibiyet

⭕️ 3 beraberlik

❌ 3 mağlubiyet pic.twitter.com/QNIQD340L9 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 25, 2022

Kasımpaşa dokuz yıl sonra kazandı

Mart 2013'ten bu yana Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini elde eden Kasımpaşa, siyah beyazlılara konuk olduğu 20'nci maçta ilk kez kalesini gole kapattı.

Kasımpaşa'nın 2013'teki 3-1'lik galibiyetinden bu yana Beşiktaş rakibine evinde büyük bir üstünlük kurmuştu. Aradan geçen sürede oynanan sekiz maçtan yedi Beşiktaş zaferi ve bir beraberlik çıkmıştı.

Beşiktaş ayrıca, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 30 Süper Lig maçında ikinci yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı. 29 maçlık periyottaki tek mağlubiyet Mayıs 2021'de Fatih Karagümrük karşısında gelmişti.

Muleka maça damgasını vurdu

Kasımpaşa'nın yükselişteki golcüsü Jackson Muleka, Beşiktaş ağlarını iki kez havalandırarak bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 11 gole ulaştı.

Muleka, 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu (11 gol ve 3 asist).

22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımından kiralanmıştı.