Jack Wilshere: Mesut Özil'in oynamamasından dolayı çok şaşkınım

Arsenal'ın eski oyuncularından Jack Wilshere, Mesut Özil'in neden süre almadığını anlamadığını söyledi.

Premier Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren , geçtiğimiz günlerde 'yi 2-1 mağlup ederek İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak teselli buldu.

Ancak kazanılan bu kupa Arsenal'ın sorunlarının çözülmesi konusunda tek başına yeterli değil.

İngiliz ekibin problemleri arasında Mesut Özil'in durumu da yer alıyor. 31 yaşındaki Alman oyuncu, takımının 7 Mart'ta oynadığı karşılaşmasından bu yana forma giyemiyor.

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Mikel Arteta'nın planlarında yer almadığı açıkça görülen Mesut Özil, kulübün en çok maaş alan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Bu nedenle Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut'un, transfer döneminde nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyor.

Mesut Özil'in takımın tamamen dışında kalmasına şaşırdığını söyleyen Arsenal'ın eski oyuncularından Jack Wilshere, konuyla ilgili talkSPORT'a açıklamalarda bulundu.

Wilshere "Onunla birlikte oynamaktan hep keyif aldım. Oynadığım en iyi oyunculardan birisiydi. Topu size mutlaka tam zamanında ve doğru hızda atardı. Arsenal'da forma giyememesinden dolayı çok şaşkınım. Bizim bilmediğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa Aubameyang, Mesut Özil ile oynamak istiyordur. Auba gibi bir forvet, kendisini Mesut gibi besleyen birini mutlaka arkasında görmek ister. Önümüzdeki haftalarda neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı