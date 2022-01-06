Jack Wilshere'dan Jesse Lingard'a uyarı: "Manchester United'dan ayrılma"

Manchester United'da istediği kadar şans bulamayan Jesse Lingard'ın Ocak ayı transfer döneminde yeniden West Ham'a gidebileceği konuşuluyor.

Lingard'a büyük bir kulüpte oynamanın önemini hatırlatan Jack Wilshere ise, West Ham'a gitmenin yanlış bir tercih olacağına inanıyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında West Ham'a kiralanan Lingard, burada adeta yeniden doğmuştu. David Moyes'un ekibinde 16 maçta dokuz gol atan Lingard, West Ham'ın Avrupa bileti almasında büyük pay sahibiydi.

Kalmayı seçti

Geçen yaz West Ham, Lingard'ın bonservisini almak istemiş, ama 29 yaşındaki oyuncu Old Trafford'da kalıp forma için mücadele etmeyi seçmişti.

Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başında olduğu dönemde sekiz maçta görev yapan Lingard, Ralf Rangnick göreve geldiğinden bu yana Premier Lig'de sadece 11 dakika sahada kalabildi.

Bir kez daha kulübede unutulan Lingard'ın adı yeniden West Ham ile anılmaya başladı. Ancak Wilshere, transfer konusunda Lingard'ı uyarıyor.

Wilshere ne söyledi?

talkSPORT'a konuşan Wilshere'ın Lingard'a yaptığı uyarıda, doğrudan bundan bahsetmese bile kendi kariyerinden izlere rastlamak mümkün. Arsenal'dan yedek kaldığı için ayrılan Wilshere hızla düşüşe geçmişti.

"Sanırım West Ham'daki altı ayın ardından Manchester United'da şans bulacağını düşündü. Büyük ihtimalle bu şansı hakediyor."

"Transfer dönemi ilginç olacak. Düzenli oynamayı hakediyor ve o da bu şekilde hissediyor olmalı."

"Ama gittiğiniz yerde işlerin daha iyi olacağının garantisi yok. Arsenal'dayken orada kalmak istemeyen oyuncuların bunu yaşadığına tanık oldum."

"Bazen durup, bu kadar büyük bir kulüpte oynadığınız için ne kadar şanslı olduğunuzu düşünmelisiniz."

"Evet, belki şampiyonluğa oynamıyorlar, ama United yine de büyük bir kulüp. Onların adı bile rakipleri ürkütmeye yetiyor. Denklemin bu tarafında olmak büyük bir fark yaratıyor."

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