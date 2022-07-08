Jack Wilshere, 30 yaşında emekli oldu; Arsenal 18 yaş altı takımının başına geçiyor

2022 yazında bir kez daha kendini kulüpsüz bulan oyuncu kramponlarını asma kararı alındı.

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Jack Wilshere, 30 yaşında emekli olduğunu duyurdu ve eski İngiliz milli futbolcu "bir ömür boyu sürecek yolculuğu" sona erdirdi .

GOAL'ün edindiği bilgiye göre ise Wilshere, futboldan çok uzak kalmayacak. Arsenal 18 yaş altı takımının başına geçecek.

İngiltere adına 34 kez forma giyen yıldız, Danimarka takımı AGF Aarhus ile bağlarını kopardıktan sonra bu yaz yine serbest oyuncu oldu.

Yeni bir takım ile anlaşmak yerine kramponlarını asmayı tercih etti.

Wilshere, neden emekli olduğunu açıkladı?

Kariyerini boyunca sakatlıklardan muzdarip olan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbola veda etti.

"Gerçekten, son zamanlarda dış sebeplerden dolayı kariyerimin sekteye uğradığını kabul etmek zor oldu.

"En üst düzeyde oynadığım için zaman zaman bu pozisyonda olmayı hayal etmemiştim.

"Ancak, bana en yakın olanlarla düşünmek ve konuşmak için zamanım oldu, şimdi doğru zaman olduğunu biliyorum ve zor anlara rağmen, başardıklarımla büyük gururla kariyerime bakıyorum."

"Birçok inanılmaz anla dolu inanılmaz bir yolculuk oldu. Kariyerim boyunca yaptığım her şeyi deneyimlediğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.

"Bahçede top tekmeleyen küçük bir çocuk olmaktan, sevgili Arsenal'imin kaptanlığını yapmaya ve ülkem için bir Dünya Kupası'nda oynamaya kadar. Hayalimi yaşadım."

Gelecekte ne olacak?

Wilshere, profesyonel futbolla olan ilişkisinin devam etmesi için bir açık kapı bırakıyor ve Dan Micciche'nin Crawley'e gitmesinin ardından Arsenal'in genç takımında rol almaya hazırlanıyor.

Topçular akademisinin başkanı olan eski takım arkadaşı Per Mertesacker ile güçlü bir ilişkisi var ve yeni bir mücadeleye girişmeyi dört gözle bekliyor.

“Kariyerimin her anından zevk aldım ve bu bir ömür boyu yolculuk oldu.

"Şimdi bu bölümü kapatmanın tam zamanı ama oyuna verecek çok şeyim var ve geleceğin ne getireceği konusunda heyecanlıyım."

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