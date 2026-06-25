Jack van Gelder, NOS’un içecek molalarını ele alma biçiminden son derece rahatsız

Jack van Gelder, NOS’un Dünya Kupası’ndaki su molalarını ele alma biçiminden son derece rahatsız. Bu nedenle eski yorumcu, finallerdeki maçları artık eski işvereni aracılığıyla izlemiyor.

FIFA, ilk ve ikinci yarıların ortasında birer su molası uyguluyor. Bu karar, şimdiden yoğun eleştirilere yol açtı. Van Gelder, maç başına iki kez kısa bir ara verilmesini başlı başına bir felaket olarak görmüyor.

“Ama tabii ki Hollanda’da bu konuda büyük bir yaygara var. Çünkü biz bu aralara reklamlar koyuyoruz,” diyen Van Gelder, Radio 538 ile yaptığı sohbette NOS’un çalışma şeklini neden bu kadar yanlış bulduğunu açıkladı.

Futbolsever, Dünya Kupası maçlarını her zaman Belçika kanalı VRT'den izliyor. “Orada antrenörlerin oyuncularla konuştuğunu, sağlık görevlilerinin oyuncuları tedavi etmekle meşgul olduğunu görüyorum. Böylece maçın içinde kalıyorsunuz. Ama biz tamamen maçın dışına çıkıyoruz.”

Hayal kırıklığına uğramış Van Gelder, Hollanda’daki çalışma tarzıyla büyük bir fark olduğunu söylüyor. “Her zaman çalıştığım yayın kuruluşu olan NOS, birdenbire ticari hale geldi. Ama çok yanlış bir şekilde.”

Van Gelder, Dünya Kupası sırasında kendisini çok rahatsız eden bir başka konuyu da gündeme getiriyor. “Her zaman radyo yayıncılığı yaptım ve Hollanda milli takımını üç yüz kez haberleştirdim. Dünya Kupası’nın bu ilk turunda radyoda sadece bir yorumcu vardı, artık iki yorumcu yok. Yani durum biraz yetersiz.”