Jack Grealish'ten gazeteciye tepki: Futboldan bihabersin

Manchester City’nin yıldızı, Aston Villa’dan ayrılığı hakkında çıkan bir yazıya sert tepki gösterdi.

İngiltere basınında Jack Grealish hakkında çıkan bir makale tartışmalara yol açarken, yıldız oyuncu da olaya dahil oldu ve söz konusu makalenin yazarını Twitter’dan eleştirdi.

Birmingham Live’ın Aston Villa muhabiri Ashley Preece tarafından kaleme alınan yazıda, Jack Grealish’in İngiltere-Macaristan maçının ardından verdiği röportaja yönelik ağır eleştiriler yer alıyor.

25 yaşındaki oyuncunun Aston Villa’yı terketme şeklini ‘acı verici ve aşağılayıcı’ olarak nitelendiren Preece, Grealish’in İngiltere milli takımını ayrılma bahanesi olarak kullandığını iddia ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak şart mı?

Grealish verdiği röportajda “İngiltere’yi en üst seviyede temsil etmek için, kulüp seviyesinde de en önemli maçlarda oynamalıyım, bu da Şampiyonlar Ligi demek” sözlerini kullanmıştı.

Bu argümana karşı çıkan Preece, Leeds forması giyen Kalvin Phillips, Everton’ın kalecisi Jordan Pickford ve West Ham’ın yıldızı Declan Rice’ın Macaristan karşısında ilk 11’de yer almasını örnek gösterdi. Preece’e göre bu isimler, İngiltere milli takımında oynamak için Şampiyonlar Ligi’nde yer almak gerekmediğini kanıtlıyor.

"O artık bir reklam yüzü"

Grealish’in röportajda sergilediği vücut dilini ve yaptığı açıklamaları uygunsuz bulan Preece, oyuncunun eski kulübü Aston Villa’yı küçük gördüğünü öne sürüyor.

“Aston Villa onun için yeterince iyi değil. O kendini kulübün üzerinde görüyor. Aston Villa’nın evladı artık yok. JG10 markası var ve o artık bir reklam yüzü.”

Grealish cevap verdi

Yazara sosyal medya üzerinden cevap veren Grealish, Preece’i futbol dünyasının dinamikleri konusunda bilgisiz olmakla suçladı.

Aston Villa’yla olan bağlarının kopmadığını belirten Grealish, kendini şu sözlerle savundu:

“Bu hayatımda gördüğüm en kötü ve en tek taraflı makale. Kalitesiz? Kıskanç? Ayrılmak için gün sayan? Kibirli? Nasıl yani? Ben doğduğum günden beri Villa taraftarıyım, bu hala değişmedi. Mesele şu ki, sen gerçek futbol dünyasında olup bitenlerden bihabersin.”

This is the worst and most one sided article I’ve ever seen.. Classless? Jealous? Couldn’t wait to get out? Arrogance? How exactly? I’ve been a villa fan my whole life and still am. The thing is you don’t understand what goes on in the real football world. — Jack Grealish (@JackGrealish) September 3, 2021

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