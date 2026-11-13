Jack Grealish, Everton'da takımdan uzak kaldığı bir dönemin ardından sessizliğini resmen bozarak kulübün taraftarlarından içtenlikle özür diledi. Manchester City'den kiralanan futbolcu, perşembe günü Derby County'ye karşı seyircisiz oynanan hazırlık maçında sahalara döndü.

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Grealish'in Everton'daki kadro dışı dönemi sona erdi

31 yaşındaki kanat oyuncusu, kulüp disiplinini ihlal etmesinin ardından üst üste dört maç kaçırmış ve 17 Ekim'den bu yana Merseyside ekibinde forma giymemişti. Teknik direktör David Moyes, kararın gerekçelerini açıklamadı ve basına yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin çok az ayrıntı verdi.

Everton'ın 2 Kasım'daki Newcastle United deplasmanı öncesinde Moyes, forvet oyuncusunun yalnızca “maç kondisyonunun yeterli olmadığını” söylemişti. Ancak bu hafta Hill Dickinson Stadyumu'nda sahaya çıkması, kadro dışı döneminin sona erdiğine işaret ediyor.

Kanat oyuncusu Instagram'da sessizliğini bozdu

Grealish, perşembe günü sosyal medyadan doğrudan Everton taraftarlarına seslendi. Son dönemdeki yokluğundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve sahalara dönüşünün ardından kulübe bağlılığını yeniden vurguladı.

Hücum oyuncusu, Instagram hikâyesinde “Birkaç günlük iyi bir antrenman sürecinin ardından bugün yeniden arkadaşlarımla sahada olmak güzeldi” diye yazdı. “Son birkaç haftadır takıma yardımcı olamadığım için taraftarlardan ve kulüpteki herkesten özür dilemek istiyorum.

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“Bu kulüpte oynamayı seviyorum ve yeniden Everton formasıyla karşınızda oynamak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşürüz.”

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Merseyside'da çalkantılı bir dönem

Bu son olay, Grealish'in Everton'daki hareketli dönemine bir yenisini ekledi. Grealish, 2025-26 sezonunun ilk yarısı için kulübe kiralık olarak katılmıştı ancak yaşadığı talihsiz sakatlık, ilk kiralık dönemini erken bitirdi.

Grealish daha sonra transfer döneminin son gününde bir başka geçici anlaşma imzalayarak kulübe döndü. Perşembe günkü hazırlık maçında forma giymesi, tüm tarafların son disiplin ihlalini geride bırakmaya hazır olduğuna dair şimdiye kadarki en güçlü işaret.

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İlk 11'e dönmek için mücadele ediyor

Kulüp içindeki sorun görünüşe göre çözülmüş ve Grealish, Derby karşısında sahada süre almış durumda. Kanat oyuncusu şimdi Moyes'in ilk 11'indeki yerini geri kazanmaya odaklanacak. Hemen resmî maçlarda oynayabilecek durumda olduğuna teknik direktörünü ikna etmek için antrenmanlarda hazır olduğunu göstermesi gerekecek.