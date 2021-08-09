Jack Grealish: Tıpkı Messi gibi hissettim

Manchester City'nin yeni transferi Jack Grealish, Lionel Messi'nin ayrılık sürecinde yaşadığı hislere yabancı değil.

Altı yaşından bu yana formasını giydiği Aston Villa’dan ayrılan Jack Grealish, Perşembe günü kendisini Manchester City’ye bağlayan imzayı atmıştı.

Benzer şekilde, Lionel Messi de tüm profesyonel kariyerini geçirdiği Barcelona ile yollarını ayırdı. Grealish, veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Messi’yi çok iyi anladığını söylüyor.

Ne söyledi?

Manchester City oyuncusu olarak çıktığı ilk basın toplantısında konuşan Grealish, Messi ile arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

“Çok zordu. Biliyorsunuz, transferden önce hazırlık kampı için birkaç günlüğüne Aston Villa’ya döndüm. Aklımın bir köşesinde gidebileceğim düşüncesi vardı. Herkes Messi’nin dün neler yaşadığını gördü. Ben de tam olarak öyle hissettim.”

“Ayrılmadan önce otelde takım arkadaşlarım ve teknik ekiple konuşurken benim de gözlerim doldu.”

“Benim için yola devam etme vakti gelmişti. Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı ne kadar çok istediğimi her zaman söylüyorum. Burada inanılmaz potansiyele sahip bir kulüp var. Son 10 yılda İngiltere’nin en başarılı kulübü. Bence doğru zamandı.”

“Dört yaşından beri, tüm ailem gibi Villa taraftarıyım. Altı yaşında kulübe katıldım. Oradaki bağlarım asla kopmayacak. Geniş bir ailem var ve hepsi Villa taraftarı Nihayetinde artık bir City oyuncusuyum ve buradaki başarılarıma konsantre olacağım. Buraya kupa kazanmaya geldim.”

Baskı hissetmiyor

Grealish için ödenen 100 milyon sterlinlik bonservis, onu İngiltere tarihinin en pahalı oyuncusu yapıyor.

Aston Villa yöneticisi Christian Purslow’a göre, kulüp 100 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin diğer kulüpler için yeterince caydırıcı olacağını düşünmüş. Ancak bu bile City’yi Grealish hedefinden vazgeçiremedi.

Elbette yüksek bonservis aynı ölçüdeki beklentileri beraberinde getiriyor. Ancak Grealish, bu durumun üzerinde bir baskı yaratmadığını söylüyor.

“City’nin benim için bu kadar büyük bir bedel ödemeyi göze alması çok büyük anlam ifade ediyor. Bana özgüven aşılıyor.”

“Bonservis bir baskı yaratmıyor, sadece menajerimizin bana ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Bunu bir iltifat olarak görüyorum. Böyle bir etikete sahip olmak güzel.”

“Bir kulübün sizin için bu kadar para ödemesi, size güvendikleri ve sizdeki potansiyeli gördükleri anlamına geliyor. Kulübe olan borcumu elimden geldiğince çok kupa kazanarak ödemek istiyorum.”

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