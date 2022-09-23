Manchester City yıldızı, Graeme Souness ile bir gece dışarı çıkmayı kabul etti. Ancak yanında Pogba'yı da getirmek istediğini söyledi.

Souness, İngiliz yıldızı eleştirdi

Ayrıca eski Manchester United orta saha oyuncusunu da hedef aldı

Birkaç içki içmek için teklif yaptı

NE OLDU? Manchester City ve İngiltere yıldızı, Liverpool efsanesi ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness'ın eleştirilerine maruz kaldı. Grealish ile kişisel bir sorunu olmadığı konusunda ısrar eden Souness, talkSPORT'a şunları söyledi:

“Jack ile dışarıda bir gece geçirmeyi çok isterim! Onunla kalabileceğimden emin değilim ama onunla bir gece geçirmekten zevk alırdım.”

NE SÖYLENDİ? Grealish, Twitter'dan bu teklife olumlu yanıt verdi ve "Hadi yapalım!! Ama Pogba'yı da getirirsem...." dedi.

Twitter

DAHA BÜYÜK RESİM: 'Hızlı öğrenememekle' suçlanan Grealish, geçtiğimiz günlerde Souness tarafından kendisine yöneltilmeye devam eden eleştiriler hakkında şunları söylemişti:

“Benimle sorunu ne bilmiyorum. Hep benim hakkımda bir şeyler söylüyor. Çoğunu okumamaya çalışıyorum. Sky Sports'tayken zor oluyor ve zaman zaman antrenman sahasının her yerinde oluyor. Belli ki harika bir oyuncuydu ve çok şey kazandı ama benim hakkımda ne söylediğini veya ne sorunu olduğunu bilmiyorum."

HİKÂYEDEN ÜÇ FOTOĞRAF:

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Getty Images

Getty Images

GREALISH'İ NE BEKLİYOR? Şu anda İngiltere ile Uluslar Ligi'nde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Souness tarafından eleştirilen ilk oyuncu değil. Eski Manchester United orta saha oyuncusu Pogba da 'ortalama oyuncu' olarak tanımlanıp Souness tarafından düzenli olarak eleştiriliyor.