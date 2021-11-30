Jack Grealish Manchester United'a transferinden nasıl vazgeçtiğini açıkladı

Yaz transfer döneminde Manchester City'ye transfer olan İngiliz yıldız Jack Grealish, Manchester'ın bir diğer büyük takımının kapısından nasıl döndüğünü açıkladı.

Manchester United'a katılmaya oldukça yakın olduğunu belirten Grealish, 2020'de gelen bu teklifin ardından eski takımı Aston Villa ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Grealish ne söyledi?

The Telegraph'a yaptığı açıklamada Manchester United'a imza atmaya çok yakın olduğunu ancak bu transferin son anda gerçekleşmediğini söyledi:

"Cumartesi günü Manchester United ile bir hazırlık maçı yapmıştık ve benim bir sonraki kupa maçımızda oynamamam gerekiyordu.

"United maçının hemen ardından Christian Purslow'a ve menajerime eğer şimdi ayrılmazsam yeni sözleşme imzalayacağımı söyledim. Salı sabahı köpeğimle kulüp binasına giderek sözleşme imzaladım ve kupa maçında oynadım.

"Sözleşmedeki 100 milyon sterlin'lik serbest kalma maddesi her iki taraf için de akla yatkın görünüyordu çünkü bir takım bunu ödeyecekse bu benim harika bir sezon geçirmemle olacaktı ve bunun sonucunda Aston Villa da para kazanacaktı"

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Grealish'in 100 milyon sterlin'lik serbest kalma maddesi 2021 yazında Manchester City tarafından kullanıldı. Pep Guardiola altyapısından yetiştiği Aston Villa'ya veda eden yıldız oyuncunun yeteneğine güvendiğini açıkladı ve Manchester City ezeli rakibinin bir yıl önce sonlandıramadığı transferde mutlu sona ulaşmış oldu. Grealish'in kulübüne vedası ise kolay olmadı:

"Aston Villa'nın Avrupa'da oynayacak seviyeye geldiğini hissediyorum ama bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum.

"Manchester City'ye katılmasaydım sonsuza kadar pişman olacaktım. Michael Owen'ın bunu Real Madrid için söylediğini duyduğumu hatırlıyorum.

"İngiltere'deki takım arkadaşlarımın çoğu Şampiyonlar Ligi'nde fazla oynayamıyor. Dört Şampiyonlar Ligi maçına çıktım ve her anını sevdim.

"Oradaki oyun tarzı Premier Lig'den tamamen farklı. Hepimiz bunu kazanmak istiyoruz. Guardiola buraya gelirken her şeyi kazanmıştı ve biz de bunu yaşamak için sabırsızlanıyorum."

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