Jack Grealish’in Everton’da kariyerini yeniden canlandırma çabası, bir hafta içinde ikinci kez maç kadrosuna alınmamasıyla ciddi bir engelle karşılaştı. Everton Teknik Direktörü David Moyes, İngiltere millî takım oyuncusunun yokluğunun nedenleri konusunda açıklama yapmaktan kaçınırken bu durum, Grealish’in Hill Dickinson Stadyumu’ndaki uzun vadeli geleceğine ilişkin spekülasyonları artırdı.

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Everton, Grealish'i kadro dışı bıraktı

Everton, pazartesi akşamı Newcastle'ı mağlup etti ancak Grealish maç kadrosunda yer almadı. Bu, üst üste ikinci kez kadroya alınmayışıydı; geçen haftaki Carabao Kupası galibiyetini de kaçırmıştı ve rakip yine Newcastle'dı.

31 yaşındaki futbolcu, ilk olarak iddia edilen bir “kulüp disiplini ihlali” nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Moyes de o dönemde bu kararı kamuoyu önünde desteklemişti. Kulüp, son yokluğunu resmî olarak fiziksel açıdan hazır olmamasına bağlasa da kadro dışında kalmaya devam etmesi, oyuncunun Merseyside'daki konumunun ne kadar belirsiz olduğunu gösteriyor.

Moyes, Grealish'in yokluğuna ilişkin ayrıntı vermedi

Duruma ilişkin BBC'ye konuşan Moyes, açıklamalarını sınırlı tuttu. Tecrübeli teknik direktör, orta saha oyuncusunun Everton formasıyla ne zaman yeniden sahaya çıkabileceğine dair net bir bilgi vermedi.

Moyes, “Şu anda forma giyemiyor. Yeniden forma giyebilecek duruma geldiğini düşündüğümüzde kulüple birlikte bir karar vereceğiz” dedi.

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Kulübün belirttiği gibi yokluğunun gerçekten fiziksel durumuyla ilgili olup olmadığı sorulduğunda Moyes, “Söylediğim tek şey, şu anda forma giyemeyecek durumda olduğu” yanıtını verdi. İddia edilen disiplin ihlali hakkında yöneltilen soruya da yalnızca “Bu konuda yorum yapamam” dedi.

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Umut veren kiralık dönem kötüye gidiyor

Grealish, yolunda gitmeyen kariyerini yeniden canlandırma umuduyla Hill Dickinson Stadyumu'na döndü. 100 milyon sterlinlik futbolcu, Manchester City ile sözleşmesinin son aylarında. Takımının 2023'te kazandığı üç kupanın ardından Pep Guardiola yönetiminde kadrodaki sıralamada giderek gerileyen Grealish'in düzenli olarak forma giymeye büyük ihtiyacı var.

Daha önce Everton'da kiralık oynadığı dönemde 22 maçta iki gol atmış, ardından bir sakatlık nedeniyle bu dönem sekteye uğramıştı. O zamanki performansları sayesinde kulübe yeniden dönme fırsatı bulmasına rağmen oyun kurucu, bu sezon yalnızca altı kez sahaya çıktı ve görünüşe göre artık tamamen gözden düştü.

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Everton'ı Coventry maçı bekliyor

Everton, cuma akşamı Coventry'yi ağırlayacak ancak Grealish'in kadroya dönüp dönmeyeceği hâlâ oldukça belirsiz. Moyes, A takıma dönüş yolunun açık olduğunu söylese de orta saha oyuncusunun teknik direktörün güvenini yeniden kazanıp hızla kötüye giden sezonunu kurtarması kolay olmayacak.