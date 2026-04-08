Jack Grealish için 50 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu muhtemelen kullanılmayacak: Everton umutlu

The Athletic, Everton'ın Jack Grealish'in kiralama sözleşmesindeki 50 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu muhtemelen kullanmayacağını bildiriyor. Yine de Liverpool ekibi, İngiliz oyun kurucuyla yoluna devam etmeyi çok istiyor ve bu yaz Manchester City ile yeniden görüşmeye hazırlanıyor.

2021 yazında Manchester City tarafından Aston Villa'dan yaklaşık 117,5 milyon euroya transfer edilen forvet, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde The Citizens'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından tekrar forma giyme fırsatı arıyordu.

Everton ona bu fırsatı sundu ve geçen yaz onu kiralık olarak kadrosuna kattı. Grealish'in Liverpool'daki ilk ayları olumlu geçti. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, Premier League'de şu anda sekizinci sırada yer alan takımda 22 kez forma giydi ve bu maçlarda iki gol atıp altı asist yaptı. Özellikle Grealish'in oyun keyfi tamamen geri gelmiş gibi görünüyordu.

Ancak Şubat başında Grealish, ayağında stres kırığı olduğunu ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı. Son maçını Ocak ortasında eski takımı Aston Villa'ya karşı oynadı.

Everton'un satın alma opsiyonunu kullanmayacağı sürpriz değil. Tutar zaten gerçekçi görünmüyordu ve 39 kez milli olan oyuncunun sakatlığıyla Everton bu riski artık hiç almak istemiyor gibi görünüyor.

Yine de The Athletic, Everton'ın bir uzlaşma arayışında olduğunu ve sezon sonunda yeni görüşmelerin beklendiğini, bu görüşmelerde hem yeni bir kiralama dönemi hem de kesin bir transferin olasılıklar arasında yer aldığını bildiriyor.

Medyanın haberine göre Everton, Grealish'in gelecek sezon yine The Toffees'in mavi formasıyla sahalarda yer alacağına dair umutlu; zira İngiliz oyuncu Everton'da çok mutlu olduğunu belirtmişti. Ayrıca, Grealish'in yakın bir ilişkisi olduğu teknik direktör David Moyes de bu konuda önemli bir faktör.

Forvet ve orta saha oyuncusunun rehabilitasyon için Everton'da kalmayı tercih etmesi de bu konuda çok anlamlıydı. Normalde kiralık bir oyuncu geri dönerdi, ancak Grealish'in mutlu olduğu ve kulübün kendisine destek olmaya devam ettiği için Everton'a borcunu ödemek istediği hissi hakim.