Jack Grealish hakemden rakip oyuncuya kırmızı kart göstermemesini istedi

Jack Grealish, İngiltere'nin Fildişi Sahili ile oynadığı hazırlık maçında Serge Aurier'yi oyundan atmaması için hakemle konuştuğunu açıkladı.

İngiltere, Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı OIlie Watkins, Raheem Sterling ve Tyrone Mings'in golleriyle 3-0 kazandı

Sahaya ilk 11'de çıkan ve 62 dakika sahada kalan Grealish performansıyla alkış alırken, maç sonunda verdiği röportajda hakemle arasında geçen diyaloğa açıklık getirdi.

Neler yaşandı?

32. dakikada sarı kart gören Serge Aurier, sadece sekiz dakika sonra ikinci sarttan atılarak Fildişi Sahili'ni 10 kişi bıraktı.

Sky Sport'a konuşan Grealish, maçın 11'e 11 devam etmesini istediğini ve bu nedenle kırmızı karta itiraz ettiğini söyledi.

"Serge Aurier'nin sahada kalmasını istedim, çünkü bu bir hazırlık maçı ve 11 kişiye karşı oynamak daha faydalı."

"Bizim için daha zorlayıcı bir mücadele olabilirdi. Hakeme gidip 'hadi ama' dedim."

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Geçen yaz 100 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Grealish, yeni takımında inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen milli takımın değişmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Sterling'in golünde asisti yapan Grealish, Katar'daki Dünya Kupası'nda da Gareth Southgate'in önemli kozlarından biri olacağını gösterdi.

"İyi bir performans sergiledik. İlk bölümün zor geçeceğini biliyorduk, ama kırmızı kart işleri tamamen değiştirdi."

"Raheem Sterling'e 'golden önce bana pas atmayı düşündün mü' diye sordum. Hayır, şaka yapıyorum. Gol ya da asist, ikisi de beni mutlu ediyor. Manchester City'de skor katkısı yapmakta zorlanıyorum, ama milli takımda epey golüm ve asistim var. İyi oynamaya devam etmek istiyorum, çünkü bundan keyif alıyorum."

Guardiola, Grealish'ten memnun

Grealish, City'deki gol ve asist sayılarını teknik direktör Pep Guardiola'yla masaya yatırdıklarını söyledi.

"Elbette Pep Guardiola'yla konuştum. Bana elindeki tüm istatistikleri gösterdi ve benden gol ve asist konusunda endişenmememi istedi."

"Etkilemem gereken tek kişi o, ama bir hücumcu olarak goller atmak ve asistler yapmak da istersiniz."

"Daha iyi bir konumda olamazdım. Hala çok sayıda kulvarda yola devam ediyoruz. Yıl sonunda ise Dünya Kupası var."