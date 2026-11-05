Jack Grealish’in Everton’daki zorlu ikinci dönemi, teknik direktör David Moyes’un orta saha oyuncusunun cuma günü Coventry City ile oynanacak Premier League maçında forma giymeyeceğini doğrulamasıyla bir kez daha hayal kırıklığı yaratan bir gelişmeye sahne oldu. 31 yaşındaki futbolcu, yakın zamanda yaşanan bir disiplin sorunu nedeniyle A takımdan uzak tutulmasının ardından hâlâ sahalardan uzak.

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Grealish'in üzerindeki disiplin soru işareti sürüyor

Everton'ın orta saha oyuncusu Grealish, takımının Coventry City ile oynayacağı maça hazırlanırken sahalardan uzak kalmaya devam edecek. Manchester City'den kiralanan 31 yaşındaki futbolcu, “kulüp disiplinini ihlal ettiği” gerekçesiyle Everton'ın Newcastle'a karşı Premier League ve Carabao Cup'ta oynadığı son iki maçı kaçırmıştı.

Moyes, perşembe günü maç öncesi basın toplantısında konuya değinerek yaratıcı orta saha oyuncusunun henüz takıma dönmeye hazır olmadığını doğruladı. Moyes, “Hayır, Jack forma giyemeyecek” dedi. Durumun yarattığı gerilime rağmen deneyimli teknik direktör, yakın zamanda bir uzlaşma sağlanabileceğine işaret etti: “Size planı anlatmayacağım ama yakında Jack ile yeniden çalışacağız.”

Kulüp, pazartesi günü Grealish'in yokluğunu daha önce maç kondisyonunun yetersiz olmasına bağlamıştı. Moyes ise o sırada konuyla ilgili ayrıntılı yorum yapmamıştı.

Millî maç arasında belirsizlik

Liglere yaklaşan millî maç arası nedeniyle ara verilecek olması, birçok gözlemciye göre taraflara aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için gereken zamanı sağlayabilir. Maç takvimindeki bu aranın disiplin meselesinin kesin olarak çözüme kavuşturulmasına imkân verip vermeyeceği sorulduğunda Moyes, olası dönüşün zamanına ilişkin net bir yanıt vermedi. Everton teknik direktörü, “Bekleyip işlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor” diye ekledi.

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Net bir dönüş tarihinin bulunmaması, üç Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, bir FA Cup, bir UEFA Süper Kupası ve bir Kulüpler Dünya Kupası kazanmış olan Grealish'in maç kadrosuna yeniden alınmadan önce teknik ekibe bağlılığını hâlâ kanıtlaması gerektiğine işaret ediyor.

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Etihad'dan düşüşe geçen bir yıldız

Grealish'in şu anki durumu, Manchester City'nin 2022-23 sezonundaki tarihî üç kupalı serüveninde kilit rol oynadığı günlerden oldukça uzak. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan orta saha oyuncusunun kulüp düzeyindeki geleceği artık belirsiz.

Goodison Park'taki ilk kiralık döneminde 22 maçta iki gol atarak kalitesini zaman zaman gösterdi, ancak o dönem önemli bir sakatlık nedeniyle sekteye uğradı.

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Sahada sessiz bir sezon

Grealish, Everton'daki ikinci kiralık döneminde sahada etki yaratmakta zorlandı ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı altı maçta gol atamadı. Yokluğu, Premier League'de 13 puanla yedinci sırada bulunan ve dördüncü Chelsea'nin yalnızca üç puan gerisinde yer alan Everton için kritik bir döneme denk geliyor.