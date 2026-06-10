Jaap Stam, Ronald Koeman'ın tercihlerini sorguluyor ve Oranje'nin as kadrosundaki bir oyuncuyu kenara alıyor

Jaap Stam'a göre, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman farklı bir stoper ikilisi seçmeli; Stam bunu De Telegraaf gazetesine açıkladı. Eski milli futbolcu, Virgil van Dijk ve Micky van de Ven'in birbirlerine mükemmel uyum sağladığını düşünüyor ve bu nedenle yeni bir sol bek seçilmesini savunuyor. "Sağ stoper pozisyonu konusunda, teknik direktörden muhtemelen farklı düşünüyorum."

Dünya Kupası hazırlıklarında son iki maçta savunmanın merkezini Virgil van Dijk ve Brighton'ın savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke oluşturdu. Stam'a göre van Hecke iyi bir alternatif, ancak ona göre henüz biraz yetersiz.

"Jan Paul van Hecke, sağ stoper olarak mükemmel bir alternatif, ancak henüz Van Dijk veya Timber seviyesinde değil. Bence alanları kullanma konusunda diğerlerinden biraz daha geride. Bu utanç verici bir şey değil," diye başlıyor. "Şimdi mutlak zirveye doğru gelişmesi gerekiyor. Ancak Oranje'de nasıl bir profil çizdiğini görmek bile benim için güzel."

Stam'a göre Van de Ven, özellikle hızı nedeniyle Van Dijk'ın yanında oynaması daha iyi olur. "İkisi de topla çok rahat, içe doğru dripling yapabiliyor ve iyi pas atabiliyor. Ama ben özellikle rakibin top hakimiyetine bakıyorum. Diğer ülkeler Hollanda karşısında genellikle geçiş anlarında fırsat kolluyor."

"Hayır, Virgil'in sıcağın etkisiyle ve yaşı nedeniyle artık en hızlı oyuncu olmayabileceğini söylemiyorum, çünkü kesinlikle yeterince hızlı. Ancak müdahale etmesi veya savunmasını genişletmesi gerektiğinde ve rakip topu üstünden atarsa, Micky'nin yanında olması ideal olur. Cezayir maçında Van de Ven, ilk yarıda 0-0'lık skorla sol bek olarak bile bir topu engellemeyi başardı. Düzeltme yeteneği harika bir güçlü yanı," diye bitiriyor Stam.

Bu değişiklik nedeniyle yeni bir sol bek seçilmesi gerekecek. Eski Manchester United savunmacısı, formda olsaydı Jurriën Timber'ı seçerdi, ancak Manchester City'de fazla süre almamasına rağmen şimdi Nathan Aké'yi tercih ediyor.

"Onu (Timber) sol bek olarak oynatırdım, çünkü o pozisyonda hücumda çok katkı sağlayabilir ve kendini ekstra bir orta saha oyuncusu olarak devreye sokabilir, ancak Dumfries tekrar atağa çıktığında dengeyi korur. Bu yüzden şimdi Nathan Aké'yi seçiyorum. Manchester City'de belki biraz daha az oynadı, ancak o pozisyonda tecrübesi var, iyi pas yapabilir ve pozisyonel olarak güçlüdür."



