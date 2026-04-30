Jaap Stam, kötü alışkanlığı hakkında son derece dürüst: "Bazen günde 20 tane bile içiyordum!"

Jaap Stam, Adli Kurumlar Servisi ile işbirliği içinde hazırlanan Voetbalzone ve VERSUZ programının bir bölümüne konuk oluyor. Tüm zamanların en iyi beş savunmacısını seçmenin ve birkaç eğlenceli oyun oynamanın yanı sıra, “bağımlılığı” hakkında da samimi bir şekilde konuşuyor. Manchester United’ın eski savunma oyuncusu, kısa bir süre öncesine kadar günde yirmi fincan kahve içtiğini paylaşıyor.

“Hala antrenörken durum çok kötüydü. Kulübe geliyorsun ve ilk yaptığın şey bir fincan kahve içmek. Sonra antrenörler geliyor ve bir fincan kahve daha içiyorsun. O bittiğinde? Bir fincan kahve daha,” diye başlıyor Stam.

“Sonra oyuncuların ne zaman geleceğini bekliyorsun. Biraz vaktimiz varsa bir fincan daha içiyoruz, sonra bir fincan daha. Antrenman başlamadan önce zaten beş altı fincan kahve içmiş oluyorsun,” diye devam ediyor eski Hollanda milli takım oyuncusu.

“Ardından bir buçuk saat dışarıda antrenman yapıyoruz. İçeri girdiğimizde, birkaç fincan kahve eşliğinde antrenmanı değerlendiriyoruz. Sabahın sonunda on fincan kahve içmiş oluyorsunuz.”

“Öğleden sonra da ara sıra bir fincan daha. Biraz daha az, ama öğle arasında yine beş fincan kadar. Yemekten sonra bir fincan daha, çok fazla değil, yoksa uyuyamam,” diye devam ediyor.

“Bunu sanki çok normal bir şeymiş gibi anlatıyorsun,” diyor sunucu Jelle Kusters, Stam’ın hikayesine tepki olarak. “Evet, ama bu pek çok insan için de normal, ancak kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor. En azından ben bunu açıkça söylüyorum.”

Stam daha sonra eskisine göre çok daha az kahve içtiğini belirtiyor. “Uykum kötüydü ve bunun suçunu futbol kariyerime atıyordum. Bacaklarımın titremesi, o tür şeyler. Ama şimdi günde sadece üç fincan içtiğim için uykum da çok düzeldi,” diye bitiriyor.

Stam’ın bu anekdotunun ardından, SC Cambuur’un eski kalecisi ve şu anda bir cezaevinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Leonard, DJI’da da meslektaşlarla bir fincan kahve içmek için yeterince zaman olduğunu ve bunun neden bu kadar önemli olduğunu anlatıyor.

“Elbette duvarların içinde de meslektaşlarla bir fincan kahve içmek için yer var. İşte o anlar, birbirimizle olayları tartışmak ve olaya objektif bir bakış açısı kazanmak için en uygun anlardır. DJI’ye yeni katılmışsanız, bu konuda çok iyi rehberlik alırsınız.”

