Jaap Stam, altı yılı aşkın bir aradan sonra Eredivisie'ye geri dönüyor

Zwolle kulübü Salı günü resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Jaap Stam'ın PEC'e yeni bir görevle geri döndüğünü duyurdu. Eski yıldız savunma oyuncusu, teknik konulara odaklanacak.

53 yaşındaki Stam, PEC Zwolle Vakfı Yönetim Kurulu'na katılıyor. O, ayrılan Jeroen Bijl'in yerine geçecek.

Stam, 1992 yılında Zwolle'de profesyonel futbolcu olarak ilk maçına çıktı ve ardından Ajax, PSV, Manchester United, Lazio ve AC Milan gibi büyük kulüplerde forma giydi.

Yardımcı antrenör olarak Stam, on beş yılı aşkın bir süre önce dönemin teknik direktörü Art Langeler'in sağ koluydu ve 2012'de PEC ile Eredivisie'ye yükselmeyi başaran teknik kadronun bir parçasıydı.

2019'da Stam, Zwolle'de altı ay baş antrenörlük yaptıktan sonra Feyenoord'a geçti. De Kuip'teki görevinin ardından Kampenli teknik adam, Cincinnati'nin antrenörlüğünü üstlendi.

Stam yeni görevini heyecanla bekliyor. “PEC Zwolle’nin daha da profesyonelleşmesine katkıda bulunmayı çok istiyorum. Bu kulüp hayatımın bir parçası. Yönetim kurulundaki görevimde, birlikte sürdürülebilir bir kulüp inşa etmek istiyorum.”

“PEC Zwolle büyük bir potansiyele sahip ve birçok alanda büyüyebilir, ancak bunun için zamana ihtiyaç var. Gerçekçi ve ayakları yere basan bir yaklaşım sergilemeliyiz, ancak aynı zamanda kulübü ileriye taşımak için hırslı olmalıyız. Deneyimim ve ağımla buna katkıda bulunmayı umuyorum,” diye ekliyor Stam.