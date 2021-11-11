Jürgen Klopp'un Liverpool ile olan sözleşmesi ne zaman bitiyor ve Alman menajerin, mola verme planı var mı?

Liverpool'a 6. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran ve ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıran Jürgen Klopp, Liverpool tarihinin en başarılı menajerlerinden birisi oldu.

Alman menajer Klopp, Liverpool ile sözleşmesi sona erdiğinde yönetime 'mola verme' arzusunu gizlemezken, Liverpool'daki son sezonunda ne yapacağı merak ediliyor.

GOAL, Klopp'un sözleşmesinin ne zaman biteceğini ve bu konuda bilmek isteyeceğiniz tüm bilgileri sizlere sunuyor.

Jurgen Klopp'un Liverpool ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Alman menajerin Liverpool'daki sözleşmesi, 2015'te Liverpool ile anlaştıktan 9 yıl sonra; yani 2024 yazında sona eriyor.

Klopp, bu tarihe kadar gelecek planları konusunda çekingen davrandı ve henüz kesin bir karar vermedi.

Alman teknik adam, ağustos 2021'de mevcut sözleşmesi sona erdiğinde kendisine ne yapacağı sorulduğunda Bild'e şunları söyledi: "Bu konuda bir şey söylemenin faydası yok çünkü hala zamanımız var.

“Üç yıl içinde ne olacağını nasıl bilebilirim ki? Çoğu insan iki veya üç hafta sonra nerede olacağını bile bilmiyor.”

Klopp, Liverpool menajeri olarak şimdiden 330'dan fazla maçta görev aldı ve sinirleri bozan bir duraklama döneminden sonra, kulübün şampiyonluk mücadelesine yeniden dönmesini sağladı.

Daha önceden Mainz ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran başarılı menajer, hiçbir kulüpte 7 yıldan daha fazla süre görev almadı.

Bugüne kadarki koçluk kariyerinde en büyük başarılarını kazandığı takım olan Liverpool ile sözleşme konusunda bir adım atmazsa, kulübüyle uzun süre devam etme ihtimali çok az.

Jürgen Klopp mola verecek mi?

Sözleşmesini aralık 2019'da uzatan Alman menajer Klopp, yavaş yavaş Liverpool'dan uzaklaştığını da hissediyor.

Liverpool'daki yaşamında, günlük streslerini sürdürmek için enerji ve hırsın hala onda olup olmadığı tartışılırken Klopp'un, 2024'te görevini bırakması bekleniyor.

SportBuzzer'a şu şekilde konuştu: "Bir yıl ara vereceğim ve kendime futbolu özleyip özlemediğimi soracağım. Bu soruya hayır cevabını verirsem eğer teknik direktör Jurgen Klopp'un sonu gelmiş olacak.

"Bir gün artık koç olmazsam, maçlara dair özlemeyeceğim bir şey var: acımasız gerilim."

Klopp, bu konu hakkında daha önce de şu ifadeleri kullanmıştı: “Artık devam edemeyeceğime kendim karar verirsem, bir süreliğine ara vereceğim.

Benim mutlak bir enerjim var. Bir şeyi yapıyorsam, her şeyimle yapıyorum; azıcık yapma gibi bir huyum yok. Ya hep ya hiç görüşündeyim. Eğer ara verirsem bir süre sonra enerji seviyemin tekrar yükselme olasılığı çok yüksek."

Klopp, Liverpool'dan ne kadar kazanıyor?

Liverpool, Klopp'un 2022'de Premier Lig şampiyonluğunu kazanması ihtimalinde Alman menajerle yeni bir sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı hakkındaki soruları savuşturuyor.

Liverpool'daki şartlar, Klopp'u İngiliz futbolunun en yüksek ücretli koçlarından birisi haline getirirken Alman hoca dünyanın en fazla kazanan menajerleri arasına da girdi.

Klopp'un, Liverpool ile anlaşması yılda 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) değerinde ve sadece Manchester City'deki rakibi Pep Guardiola'dan daha az kazanıyor.

Liverpool, hocasına olan güvenini ona şimdiden gösterdi. Jürgen Klopp ile Liverpool'un sözleşme konusunda ne karar alacağı merak edilirken Liverpool'un, Alman menajeriyle daha birçok başarı kazanma potansiyeli var.

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