Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, yeni sezonun başlamasından önce yaz iznini almasına rağmen takımın hazırlık kampında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarak taraftarları şaşırttı.

Ronaldo, Portekiz ile son Dünya Kupası finallerine katılması nedeniyle ek bir izin almıştı; turnuvaya son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak veda etmişti.

Al Nassr'a yakın gazeteci Ali El Enezi'nin belirttiğine göre Ronaldo, Al Nassr kampını ziyaret etmek için iznini yarıda kesti ve sportif direktör Simao ile Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile takımla ilgili çeşitli konuları görüşmek üzere uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

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Raporlar, Portekizli yıldızın toplantının bitiminin ardından antrenmanlara katılmadan kamptan ayrıldığını da ekledi; bu adım, ani gelişinin nedenleri hakkında birçok soru işareti yarattı.

Ronaldo'nun bu ortaya çıkışı önemli bir zamanlamada geldi; zira Al Nassr, Postecoglou yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de yaz transfer döneminde takımı yeniden şekillendirmek ve yeni transferler yapmak için harekete geçmiş durumda.

Al Nassr kaptanının ziyareti, kulüp içinde olup biten her şeyi sürekli takip ettiğini teyit eden bir mesaj olarak görülüyor; ayrıca gelecek sezon takımı tüm kupalarda güçlü bir şekilde mücadeleye taşıma hırsı doğrultusunda yeni teknik projeyi bizzat yerinde görme isteğinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.