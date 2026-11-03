Tenerife forması giyen forvet Jesus de Miguel'in ölümü, İspanya İkinci Ligi'nde iki takımın karşılaşması sırasında Andorra kalecisi Jesus Uno ile yaşadığı sert çarpışmanın ardından, kalecinin olası hukuki sorumluluğuna dair tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Forveti ağır biçimde yaralayan bu olayın ardından, kulübü oyuncunun ölümünü salı sabahı duyurdu.

Tenerife kulübü, resmi bir açıklamayla oyuncunun vefatını teyit etti; derin üzüntüsünü dile getirerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi, ayrıca bu acı dolu koşullarda ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep etti.

İspanyol «Sport» gazetesine göre, oyuncunun ölümü olaya ilişkin hukuki soruları daha da önemli hale getiriyor; zira soruşturma, kalecinin müdahalesinin futbol oynarken kabul edilebilir risk sınırlarını aştığını ve forvetin ölümüne doğrudan yol açan ağır bir ihmal teşkil ettiğini kanıtlarsa, mesele bir spor sakatlığına ilişkin sorumluluğun araştırılmasından taksirle adam öldürme suçunun değerlendirilmesine kayabilir.

İspanyol Ceza Kanunu'nun 142. maddesi, ağır ihmal sonucu bir kişinin ölümüne neden olan kişinin bir yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörürken, daha hafif ihmalden kaynaklanan ölüm için 3 ay ile 18 ay arasında değişen bir para cezası uygulanır.

Ancak de Miguel'in ölümü, Andorra kalecisinin otomatik olarak mahkûm edilmesi veya cezai sorumluluğunun sabit olması anlamına gelmiyor; zira yetkili mercilerin müdahalenin niteliğini ve koşullarını, kalecinin oyun kurallarını alışılmış hatalar ile futbola bağlı risklerin ötesine geçecek şekilde ihlal edip etmediğini belirlemesi gerekiyor.

Ayrıca, tıbbi raporlara, görüntülü delillere ve teknik değerlendirmelere dayanarak çarpışma ile ölüm arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunun kanıtlanması gerekiyor.

Davayı sonuca bağlayabilecek unsurlar arasında, temas anında topun konumunu belirlemek için maç kayıtlarının incelenmesi, kalecinin forvete doğru atılma şekli ve çarpışmadan kaçınmasının mümkün olup olmadığı, ayrıca ihlalin ağırlığını ve olayın vardığı sonuçla bağlantısını değerlendirmek için uzmanlara başvurulması yer alıyor.

Uno'nun gördüğü kırmızı kart cezai bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmediği gibi, spor cezası da soruşturmayı gerektiren belirtiler mevcutsa bağımsız bir yargı sürecinin açılmasına engel teşkil etmiyor. Buna karşılık, müdahalenin ciddiyeti veya trajik sonuç tek başına bir suçun işlendiğini kanıtlamaya yetmiyor.

Tıbbi raporların ve ölümün koşullarına ilişkin soruşturmanın, olayın alışılmış spor riskleri kapsamına mı girdiğini, yoksa İspanyol yargısı önünde hesap verilmesini gerektiren cezai bir ihmal içeren davranışa mı dönüştüğünü belirlemede belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.