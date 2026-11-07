24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FORTELESPN
Siep Engelen
Çeviri:

İzleyin: Telstar savunmacısı Sem Valk'ın kendi kalesine attığı gerçekten akılalmaz gol

Fortuna Sittard - Telstar
Fortuna Sittard
Telstar
Eredivisie
S. Valk
R. Koeman

Sem Valk, bir an önce unutmak isteyeceği bir öğleden sonra geçiriyor. Telstar'ın savunmacısı, Fortuna Sittard'ın ilk golünde de talihsiz bir görüntü sergilemişti ancak 2-0'lık golde işler tamamen ters gidiyor.

Fortuna'nın uzun topunun ardından Telstar savunması, orta saha çizgisi civarında topu kazanıyor. Valk daha sonra topu kaleci Ronald Koeman junior'a geri vermek istiyor ancak sonuç hiç de istediği gibi olmuyor.

Topa çok kötü vuran savunmacı, uzak mesafeden kendi kalesini buluyor. Koeman junior topu kafasıyla çizgiden çıkarmaya çalışsa da kendi kalesine atılan golü önleyemiyor: 2-0.

Valk için kâbus gibi bir an olsa da devre arasından önce biraz nefes alıyor. Telstar toparlanıyor ve art arda bulduğu iki golle skoru 2-2'ye getiriyor.

ESPN'deki devre arası değerlendirmesinde Anco Jansen, "Bu kulağa tuhaf gelecek ama bu pozisyonda Valk'tan çok Koeman'ı suçluyorum" diyor. "Çünkü topu eliyle uzaklaştırması gerekiyor. O zaman sadece endirekt serbest vuruş olurdu ama belki de kuralları bilmiyordur." 

Gelecek maçlar
TEL

TEL

Eredivisie

21 Kas 2026

ZWO

ZWO

GAE

GAE

Eredivisie

22 Kas 2026

SIT

SIT

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin