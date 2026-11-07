Sem Valk, bir an önce unutmak isteyeceği bir öğleden sonra geçiriyor. Telstar'ın savunmacısı, Fortuna Sittard'ın ilk golünde de talihsiz bir görüntü sergilemişti ancak 2-0'lık golde işler tamamen ters gidiyor.

Fortuna'nın uzun topunun ardından Telstar savunması, orta saha çizgisi civarında topu kazanıyor. Valk daha sonra topu kaleci Ronald Koeman junior'a geri vermek istiyor ancak sonuç hiç de istediği gibi olmuyor.

Topa çok kötü vuran savunmacı, uzak mesafeden kendi kalesini buluyor. Koeman junior topu kafasıyla çizgiden çıkarmaya çalışsa da kendi kalesine atılan golü önleyemiyor: 2-0.

Valk için kâbus gibi bir an olsa da devre arasından önce biraz nefes alıyor. Telstar toparlanıyor ve art arda bulduğu iki golle skoru 2-2'ye getiriyor.

ESPN'deki devre arası değerlendirmesinde Anco Jansen, "Bu kulağa tuhaf gelecek ama bu pozisyonda Valk'tan çok Koeman'ı suçluyorum" diyor. "Çünkü topu eliyle uzaklaştırması gerekiyor. O zaman sadece endirekt serbest vuruş olurdu ama belki de kuralları bilmiyordur."