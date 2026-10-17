Lamine Yamal, cumartesi akşamı Real Betis karşısında FC Barcelona adına akılalmaz güzellikte bir golle perdeyi açtı. On dokuz yaşındaki hücum oyuncusu, henüz on dakika dolmadan attığı muhteşem golle Katalan ekibini 0-1 öne geçirdi.

Fermín López'den topu alan Yamal, bireysel olarak ilerlemeye karar verdi. İspanyol kanat oyuncusu, şık bir çalımla Fran García'yı geçerek şut için alan yarattı.

Yamal, ceza sahasının sağ tarafından hız almadan sol ayağıyla çok sert vurdu. Harika bir kavis çizen top uzak üst köşeye giderken kaleci Álvaro Valles'in yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Barcelona, ilk dakikalardan itibaren topa daha fazla sahip oldu ve Real Betis'e hemen baskı kurmaya çalıştı. Ev sahibi ekip de başlangıçta eski Barcelona hücumcusu Abde Ezzalzouli ile etkili olmaya çalıştı ancak Pedri, ortayı kafayla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Flick, yoğun maç programına rağmen Yamal'a yine ilk 11'de yer verdi. Teknik direktör, maç öncesinde yıldız oyuncusunu şimdilik dinlendirmek istemediğini belirtmişti.







