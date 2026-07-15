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Ajax - BochumAjax
Siep Engelen

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İzleyin: Ciao Henrique, Ajax formasıyla ilk golünü muhteşem bir şekilde atıyor

Bochum - Ajax
Bochum
Ajax
Club Friendlies
C. Henrique

Ajax, Çarşamba günü VfL Bochum ile oynadığı hazırlık maçında maçın ilk çeyreğinde öne geçti. Güzel bir atak sonrasında top Caio Henrique’ye geldi ve oyuncu, Amsterdam ekibi formasıyla ilk golünü attı.

Henrique, bu yaz AS Monaco'dan 10,5 milyon euroya transfer edildi. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu pozisyonda özellikle hayal kırıklığıyla geçen bir sezonun ardından Ajax'ın as sol bekçisi olacak. 

Henrique’nin bıraktığı ilk izlenim her halükarda olumlu, zira ‘sadece’ bir hazırlık maçı olsa da ilk golünü kaydetti. Bochum karşısında skoru 1-0’a getiren golü o attı. 

Abdellah Ouazane ve Oscar Gloukh arasındaki hızlı paslaşmanın ardından top, ileriye çıkan Henrique’nin önüne, ceza sahası içinde geldi. Dönüşü tamamlamadan sol ayağıyla topu kontrolü altında tutarak Bochum kalecisi Timo Horn’un arkasına gönderdi. 

Bu arada Henrique, golcü bir oyuncu olarak bilinmiyor: sol bek, kariyerinde şu ana kadar beş gol attı. Ancak 49 asist yaptı. 

Club Friendlies
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