24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-37027776.jpgAFLOSPORT
Çeviri:

İzleyin: Başka bir gezegenden gol! Wesleti'nin röveşatası, Puskas listesinde yerini aldı

Newroz - Al Minaa
Newroz
Al Minaa
Irak 1
H. Oueslati
Irak
Fransa

Irak Ligi'nde

Iraklı Nevruz'un Tunuslu oyuncusu Habib el-Vesletî, bugün cuma günü Irak Yıldızlar Ligi'nin 10. haftasında takımını el-Mina karşısında 2-0'lık galibiyete taşıyarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Tunuslu futbolcu iki gol kaydetti; bunlardan biri ceza sahası dışından yaptığı ve sezonun golü yarışında aday gösterilen muhteşem bir röveşataydı.

El-Vesletî, Nevruz'un gollerini 30 ve 45+1. dakikalarda attı. Ancak ikinci golü maçın en çok konuşulan anı oldu; uzun bir pası göğsüyle karşılayan oyuncu, ardından ceza sahası dışından harika bir röveşata vuruşu çıkardı. Top direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu ve takım arkadaşları, teknik ekip üyeleri ile tribünlerdeki taraftarlar hayretler içinde kaldı.

Bu anın öncesinde el-Vesletî, Tunus Milli Takımı forması altında sınırlı sayıda maça çıkmasına ve daha önce et-Talaba kulübünde tecrübe edinmesine rağmen, Irak sahalarında en tanınan isimlerden biri değildi. Oyuncu, Temmuz 2026'da Nevruz'a transfer olmuştu.

Ancak bu olağanüstü gol, sosyal medya platformları ve spor mecralarında kısa sürede büyük ilgi gördü.

Nevruz, 10 maçta puanını 21'e yükselterek puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti. Takım, 9 maç oynayan lider el-Kerme'nin iki puan gerisinde bulunuyor.

Gelecek maçlar
NEW

NEW

Irak 1

24 Eki 2026

DIY

DIY

ALM

ALM

Irak 1

24 Eki 2026

ALK

ALK

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin