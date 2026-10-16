Iraklı Nevruz'un Tunuslu oyuncusu Habib el-Vesletî, bugün cuma günü Irak Yıldızlar Ligi'nin 10. haftasında takımını el-Mina karşısında 2-0'lık galibiyete taşıyarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Tunuslu futbolcu iki gol kaydetti; bunlardan biri ceza sahası dışından yaptığı ve sezonun golü yarışında aday gösterilen muhteşem bir röveşataydı.

El-Vesletî, Nevruz'un gollerini 30 ve 45+1. dakikalarda attı. Ancak ikinci golü maçın en çok konuşulan anı oldu; uzun bir pası göğsüyle karşılayan oyuncu, ardından ceza sahası dışından harika bir röveşata vuruşu çıkardı. Top direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu ve takım arkadaşları, teknik ekip üyeleri ile tribünlerdeki taraftarlar hayretler içinde kaldı.

Bu anın öncesinde el-Vesletî, Tunus Milli Takımı forması altında sınırlı sayıda maça çıkmasına ve daha önce et-Talaba kulübünde tecrübe edinmesine rağmen, Irak sahalarında en tanınan isimlerden biri değildi. Oyuncu, Temmuz 2026'da Nevruz'a transfer olmuştu.

Ancak bu olağanüstü gol, sosyal medya platformları ve spor mecralarında kısa sürede büyük ilgi gördü.

Nevruz, 10 maçta puanını 21'e yükselterek puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti. Takım, 9 maç oynayan lider el-Kerme'nin iki puan gerisinde bulunuyor.