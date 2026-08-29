Thijs Dallinga, cumartesi öğleden sonra FC Köln formasıyla Bundesliga’daki ilk maçına çıktı. Hollandalı oyuncu için bu, kolay kolay unutamayacağı bir karşılaşma oldu. Dallinga, ikinci yarının ortasında oyuna girerken TSG Hoffenheim karşısındaki maçı attığı iki golle tamamen çevirdi: 3-2.

Hoffenheim maça Wouter Burger ilk 11’de, Mats Rots ise yedek kulübesinde başladı. Konuk ekip, Köln karşısında maça güçlü başladı ve yarım saate yakın bir süre geçtikten sonra Adam Daghim ile kilidi açtı.

Rav van den Berg ve Dallinga, yedek kulübesinden takımlarının devre arasından sonra Said El Mala sayesinde eşitliği yakaladığını gördü. Orta saha oyuncusu atağı bizzat başlattı ve ardından soğukkanlı bir vuruşla uzak köşeden fileleri buldu: 1-1.

İkinci yarının ortasında Dallinga oyuna girdi. Sahaya adım atar atmaz santrfor, Hoffenheim’ın yeniden öne geçtiğini görmek zorunda kaldı. Bir kornerde Ozan Kabak, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-2 yaptı.

Ancak Köln bir kez daha direnç gösterdi, çünkü sadece birkaç dakika sonra skor 2-2’ye geldi. Dallinga, ön direğe doğru yaptığı iyi koşuyla şık bir gol atarak skora yeniden denge getirdi.

Hollandalı oyuncu, son bölümde galibiyeti getiren 3-2’lik golü de kaydederek ev sahibi tribünleri ayağa kaldırdı. Hoffenheim, topu kendi ceza sahasından uzaklaştıramadı. Top, seken bir pozisyonun ardından Dallinga’nın önünde kalınca hiç düşünmedi. Santrfor, tek vuruşta topu ağlara gönderdi ve böylece Köln’e harika bir geri dönüş ile mükemmel bir sezon başlangıcı yaşattı.



