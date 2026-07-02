İZLEYİN: ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın efsanesi Landon Donovan, Chad Ochocinco ile birlikte “The Late Run” programına konuk oluyor

Landon Donovan, “The Late Run” programında Ocho ve Raheem’e katılarak, spot ışıklarından uzak bir şekilde şekillenen kariyerini yeniden gözden geçiriyor. 16 yaşında evini terk edip Bayer Leverkusen'e transfer olmasını, MLS biletlerini satmak için verdiği mücadeleyi, 2012'deki ruh sağlığı nedeniyle aldığı ara dönemini, Klinsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna almamasını, Messi ve Ronaldo ile karşı karşıya gelmesini, Beckham'ın MLS üzerindeki etkisini, ABD futbolunu tehdit eden "para karşılığı oynama" sorununu ve neden kendi evinde düzenlenecek bir Dünya Kupası'nın her şeyi değiştirebileceğini anlatıyor.
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