İzleyiciler, Sırbistan-Hollanda maçında 45 dakikanın ardından tek bir adama fazlasıyla tepki gösteriyor

NOS yorumcusu Jeroen Grueter, X'te izleyicilerden yoğun eleştiri alıyor. Sırbistan-Hollanda maçı sırasında platform, Utrechtli spikerin anlatımına yönelik eleştirilerle dolup taşıyor.

İlk 45 dakika sonunda Hollanda, Mexx Meerdink'in ilk 11'deki ilk maçında Crysencio Summerville'in kazandırdığı penaltıyı hatasız değerlendirmesinin ardından Sırbistan karşısında 0-1 önde. Buna rağmen Nations League karşılaşmasını izleyenler, görevdeki yorumcudan rahatsız görünüyor.

12. dakikada Cody Gakpo, Sasa Lukic'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sırasında hücum oyuncusunun bacağı Sırp futbolcunun bacaklarının arasına sıkıştı. Sonuçta Gakpo sakatlanarak oyuna devam edemedi. Grueter ise bunu “kötü niyetli bir faul” olarak niteledi.

Ron, “Burada da yorumcu, Gakpo'ya yapılan faulle ilgili yine tam bir gerizekalı. Lukic topa oynuyor ve Gakpo onun bacağına vuruyor!” diye yazdı. Ed de Grueter'den hoşlanmıyor. “Ah hayır... Bugün futboldaki yorumcu Grueter. Her zamanki gibi boş boş konuşuyor.”

Yorumcu, Meerdink'in penaltısındaki kelime seçimi nedeniyle de eleştiriliyor. Grueter burada, 50 yıl önce aynı statta meşhur aşırtma penaltısını ilk kez kullanan Antonín Panenka'ya atıfta bulundu.

Jan, “NOS'ta berbat konuşan tiplerin olduğu biliniyor. Ama Grueter hepsini geride bırakıyor. Bir neo-millinin Panenka deneyeceğini nasıl varsayarsın, sırf Panenka bir zamanlar o kaleye bunu yaptı diye? Oyundan zerre anlamıyor!” değerlendirmesinde bulundu.

X'te, “Grueter yine saçma sapan notlarla dolu kitabını hararetle karıştırıyor. Durmadan konuşuyor ama ağzından mantıklı hiçbir şey çıkmıyor” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Yorumcu olarak ne geveze biri. Lütfen değişiklik olsun” paylaşımı da yapıldı.























