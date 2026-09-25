Michael Reiziger, Jong Hollanda'nın Cuma akşamı Jong Norveç ile golsüz berabere kalmasının ardından sert eleştirilerin hedefi oldu. Reiziger'in ekibinin, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılım konusunda ipleri kendi elinde tutabilmesi için De Adelaarshorst'ta kazanması gerekiyordu, ancak takım 0-0'ın ötesine geçemedi. İzleyiciler, maçın son bölümündeki bir "hata" nedeniyle Reiziger'i hedef alıyor.

Teknik direktör, ikinci yarı boyunca üç kez oyuncu değişikliği hakkını kullandı ve her seferinde sahaya yalnızca bir yeni oyuncu sürdü. Ernest Poku, 66. dakikada yerini Aymen Sliti'ye bıraktı, Devin Haen on dakika sonra Lequincio Zeefuik ile değiştirildi ve 83. dakikada Sean Steur, Kees Smit'in yerine oyuna girdi.

Böylece Reiziger, izin verilen üç değişiklik anını tüketmiş oldu; oysa maksimum beş değişiklik hakkından yalnızca üçünü kullanmıştı. Profesyonel futbolda takımlar beş oyuncu değiştirebilir, ancak bu değişikliklerin en fazla üç oyun durmasında yapılması gerekir; devre arasındaki değişiklikler ise değişiklik anı olarak sayılmaz.

Bu da, Reiziger'in maçın belirleyici dakikalarında hâlâ iki değişiklik hakkı olmasına rağmen bunları artık kullanamayacağı anlamına geliyordu. Bu nedenle teknik adam, örneğin Jong Hollanda'nın çok ihtiyaç duyduğu açılış golünü bulmak için artık her şeyi ortaya koyması gereken anda Thom van Bergen gibi ekstra bir forveti oyuna süremedi.

Sosyal medyada Reiziger'in bu tutumuna şaşkınlıkla tepki gösteriliyor. Bir izleyici, "Reiziger üç tekli değişiklikle üç değişiklik anının tamamını da mahvetmiş. Harika ya" diye yazarken, bir diğeri teknik direktörün "üç değişiklik anını kullandığını ama hâlâ iki değişiklik hakkı kaldığını" belirtiyor ve şunu ekliyor: "Atın şu adamı dışarı!"

Değişiklik politikası dışında da Reiziger yönetimindeki performansa eleştiriler var. Bir başka izleyici, "Michael Reiziger'e tüm saygımla, ama neden bizim teknik direktörümüz olması gerektiğini hâlâ tam olarak göremiyorum. Bunca yetenekle Jong Hollanda umut ile endişe arasında, yazık" ifadelerini kullandı.

Jong Hollanda, Norveç karşısında maçı kendi lehine çevirebilecek fırsatlar da yakaladı. Devin Haen, Dave Kwakman'ın ara pasının ardından erken bölümde büyük bir fırsat yakalarken, Gjivai Zechiël ve Ernest Poku da tehlike yarattı, ancak Norveç savunması sonunda direndi.

Bu 0-0'la Hollanda, eleme grubunda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde dördüncü sırada yer alıyor ve artık Avrupa Şampiyonası'na katılımı kendi elinde değil. Play-off umutları verebilecek ikinci sıra için Jong Hollanda artık Jong İsrail'in puan kaybına bağlı durumda; üstelik Hollanda artık İsraillilerle karşılaşmayacak. Bu puan kaybı gelmezse Jong Hollanda'nın o sıraya ulaşması artık mümkün olmayacak. Jong Norveç ise bu sonuçla birlikte katılımı şimdiden garantiledi.











