Ajax, perşembe akşamı FK Vojvodina'yı 4-1 yenerek Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turuna ikna edici bir şekilde yükseldi; Oscar Gloukh da kusursuz bir hat-trick ile maçın açık ara yıldızı oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Míchel'in Johan Cruijff ArenA'daki ilk basın toplantısı epey aksak geçti; özellikle de salondaki tercümanın zorlukla yaptığı çeviri dikkat çekti. İzleyiciler X'te kadından toplu şekilde şikâyet ediyor.

Míchel, henüz uzun uzun İngilizce konuşacak kadar rahat hissetmediği için basın toplantısını İspanyolca açtı. Tercümanın bunu Hollandacaya çevirmesi ise son derece aksak ilerledi; bunun üzerine İspanyol teknik adam sonunda soruların bir bölümünü kendisi İngilizce yanıtlamayı tercih etti. Bu da gözle görülür şekilde zor geçti.

Özellikle sosyal medyada basın toplantısı çok sayıda tepkiye yol açtı. X'te birçok izleyici çeviri konusundaki rahatsızlığını dile getirirken, birden fazla kullanıcı da tercümanın Míchel'in açıklamalarını doğru şekilde aktarabilmesi için yeterli futbol bilgisine sahip olmadığını düşündü.

Bir taraftar, "Sam van Royen'i (Ziggo Sport sunucusu, ed.) çevirmen olarak kullansalardı daha iyi olurdu. Tercüman taktik açıklamaları çevirmekte zorlanıyor" diye yazdı. Bir başka izleyici de en az onun kadar eleştirel: "Bu tercümanı bir dahaki sefere evde bıraksınlar. Futboldan anlamadığı çok açık."

"Ajax'ın bir basın toplantısında oyunu anlayan bir tercüman kullanması bana oldukça faydalı gibi geliyor. Bu gerçekten olamaz" ifadesi, çok paylaşılan yorumlardan biri oldu. Bir başka taraftar ise, "Ajax'ta insanın tüylerini diken diken eden derecede kötü bir tercüman var. Çeviri yapacaksan, en azından futbol terimlerini ve mevkileri bil" diye yazdı.

Bazı izleyiciler ise işin komik tarafını görebildi. Bir kişi gülen emojilerle, "Bu basın toplantısı yüzünden alt karnımda çok rahatsız edici bir his oluşuyor" diye yazarken, bir başkası alaycı bir şekilde, "Basın toplantısı ne kadar da akıcı gidiyor" yorumunu yaptı. Bir başka Ajax taraftarı ise durumu kısa şekilde özetledi: "Futboldan hiçbir şey anlamayan bir tercüman... İyi iş çıkardın Ajax."

Eleştiriler yüksek tempoda birikmeye devam etti. Bir taraftar, "Míchel'in basın toplantısında ne kadar çılgınca kötü bir tercüman var" diye yazarken, bir başkası da yüksek sesle şu soruyu sordu: "Bu tercüman gerçekten İspanyolcaya hakim mi?" Hızlıca müdahale edilmesi çağrısı da yapıldı: "Ben olsam o tercümanı çok hızlı değiştirirdim. Futboldan açıkça çok az anlıyor ve gerçekten çok kötü çeviri yapıyor."







