İzleyiciler, Míchel’in tuhaf basın toplantısı karşısında şaşkına döndü: ‘Ajax onu derhal görevden almalı’

Ajax, perşembe akşamı FK Vojvodina’yı 4-1 yenerek Konferans Ligi üçüncü eleme turuna rahat bir şekilde yükseldi; Oscar Gloukh ise attığı kusursuz hat-trickle maçın açık ara yıldızı oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Míchel’in Johan Cruijff ArenA’daki ilk basın toplantısı epey aksadı; özellikle salondaki tercümanın zorluk çıkaran çevirisi dikkat çekti. İzleyiciler, X’te kadın tercümana toplu şekilde tepki gösterdi.

Míchel, henüz uzun uzun İngilizce konuşacak kadar rahat hissetmediği için basın toplantısını İspanyolca açtı. Tercümanın bunu Hollandacaya çevirisi daha sonra son derece aksak ilerledi, bunun üzerine İspanyol teknik adam sonunda soruların bir bölümünü İngilizce olarak kendisi yanıtlamayı tercih etti. Bu da gözle görülür şekilde zorlandı.

Basın toplantısı özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki doğurdu. X’te birçok izleyici çeviriyle ilgili hayal kırıklığını dile getirirken, birden fazla kullanıcı tercümanın Míchel’in açıklamalarını doğru aktarabilmesi için yeterli futbol bilgisine sahip olmadığını düşündü.

Bir taraftar, "Çevirmen olarak Sam van Royen’i (Ziggo Sport sunucusu, ed.) kullansalardı daha iyi olurdu. Tercüman, taktiksel açıklamaları çevirmekte zorlanıyor" diye yazdı. Bir başka izleyici de en az onun kadar sertti: "Bu tercümanı bir dahaki sefere evde bıraksınlar. Futboldan anlamadığı çok açık."

Çok paylaşılan yorumlardan birinde, "Ajax’ın bir basın toplantısında oyunu anlayan bir tercüman kullanması faydalı olurdu. Bu gerçekten olmaz" denildi. Bir başka taraftar ise, "Ajax’ta insanın tüylerini diken diken eden derecede kötü bir tercüman var. Çeviri yapacaksan, en azından futbol terimlerini ve mevkileri bil" ifadelerini kullandı.

Bazı izleyiciler ise işin mizah tarafını da görebildi. Bir kişi gülme emojileriyle, "Bu basın toplantısı karşısında alt karnımda çok tuhaf, rahatsız edici bir his oluşuyor" diye yazarken, bir diğeri alaycı biçimde, "Basın toplantısı ne kadar da akıcı ilerliyor" yorumunu yaptı. Bir başka Ajax taraftarı ise durumu kısa şekilde özetledi: "Futboldan hiçbir şey anlamayan bir tercüman... Aferin Ajax."

Eleştiriler yüksek hızla birikmeye devam etti. Bir taraftar, "Míchel’in basın toplantısında ne kadar çılgınca kötü bir tercüman vardı" diye yazarken, bir başkası da yüksek sesle şu soruyu sordu: "Bu tercüman gerçekten İspanyolcaya hâkim mi?" Hızlıca müdahale edilmesi çağrısı da yapıldı: "Ben olsam o tercümanı çok hızlı değiştirirdim. Futboldan çok az anladığı açık ve gerçekten de kötü çeviri yapıyor."