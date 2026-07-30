Ajax, perşembe akşamı FK Vojvodina'yı 4-1 yenerek Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turuna ikna edici şekilde yükseldi; Oscar Gloukh attığı kusursuz hat-trick ile maçın açık ara yıldızı oldu. Maçın ardından teknik direktör Míchel'in Johan Cruijff ArenA'daki ilk basın toplantısı ise oldukça aksak geçti; özellikle salondaki tercümanın zayıf çevirisi dikkat çekti. İzleyiciler X'te kadından toplu şekilde şikayet ediyor.

Míchel, henüz uzun uzun İngilizce konuşacak kadar rahat hissetmediği için basın toplantısına İspanyolca başladı. Tercümanın bunu Felemenkçeye çevirisi daha sonra son derece aksak ilerledi, bunun üzerine İspanyol çalıştırıcı sonunda soruların bir bölümünü kendisi İngilizce yanıtlamayı tercih etti. Bu da gözle görülür şekilde zorlandı.

Basın toplantısı özellikle sosyal medyada çok sayıda tepkiye yol açtı. X'te birçok izleyici çeviri konusundaki hayal kırıklığını dile getirirken, birden fazla kullanıcı tercümanın Míchel'in açıklamalarını doğru şekilde aktarabilmesi için yeterli futbol bilgisine sahip olmadığını düşündü.

Bir taraftar, "Çevirmen olarak Sam van Royen'i (Ziggo Sport sunucusu, ed.) kullansalardı daha iyi olurdu. Tercüman taktik açıklamaları çevirmekte zorlanıyor" diye yazdı. Bir başka izleyici de en az onun kadar eleştirel: "Bu tercümanı bir dahaki sefere evde bıraksınlar. Futboldan anlamadığı çok açık."

Çok paylaşılan bir başka yorumda, "Ajax'ın basın toplantısında oyunu anlayan bir tercüman kullanması bana oldukça faydalı olurmuş gibi geliyor. Bu gerçekten olacak iş değil" denildi. Bir başka taraftar ise, "Ajax'ta akıl almaz derecede kötü bir tercüman var. Çeviri yapacaksan, en azından futbol terimlerini ve mevkileri bildiğinden emin ol" diye yazdı.

Bazı izleyiciler ise işin mizah tarafını görebildi. Bir kişi gülme emojileriyle, "Bu basın toplantısı yüzünden alt karnımda çok rahatsız edici bir his oluşuyor" diye yazarken, bir diğeri alaycı şekilde, "Basın toplantısı ne güzel akıcı ilerliyor" yorumunu yaptı. Bir başka Ajax taraftarı da durumu kısa şekilde özetledi: "Futboldan hiçbir şey anlamayan bir tercüman... Aferin Ajax."

Eleştiriler hız kesmeden birikmeye devam etti. Bir taraftar, "Míchel'in basın toplantısında ne kadar çılgınca kötü bir tercüman vardı" diye yazarken, bir başkası da yüksek sesle şu soruyu sordu: "Bu tercüman gerçekten İspanyolca biliyor mu?" Hızlıca müdahale edilmesi yönündeki çağrı da duyuldu: "Ben o tercümanı çok hızlı şekilde değiştirirdim. Futboldan çok az anladığı açık ve gerçekten kötü çeviri yapıyor."