Hollanda ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı perşembe akşamı dikkat çekici bir anla başladı. Johan Cruijff ArenA'da santra öncesi hayatını kaybeden Bartina Koeman için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ancak bu an yodel sesi çıkaran bir taraftar tarafından bozuldu.

İki ülkenin oyuncuları, eski milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın eşinin vefatını anmak için orta yuvarlak çevresinde toplandı. Bartina Koeman geçen hafta 65 yaşında hayatını kaybetti ve meme kanseriyle mücadele ediyordu.

Onun dışında sessizliğin hakim olduğu Johan Cruijff ArenA'da bir anda tribünlerden yüksek bir yodel sesi duyuldu. Kısa süre sonra saygı duruşu yeniden başladı ve sonrasında tribünlerden sıcak bir alkış yükseldi, ardından hakem Alejandro Hernández Hernández karşılaşmayı başlatabildi.

X'te olay neredeyse anında çok sayıda öfkeli tepkiye yol açtı. "Yazık, bir dakikalık saygı duruşu sırasında bir kişinin illa bağırması gerekiyor", diye yazdı bir izleyici. Bir diğeri ise, "Birkaç saniye bile sessiz kalamıyorlar. İnanılmaz" yorumunu yaptı.

Diğer izleyiciler de tribündeki bu harekete pek anlayış gösteremedi. X'te öfkeli bir şekilde, "Neden her zaman bir kişi oluyor? Bir dakika sessiz kalmak, üstelik tam bir dakika bile sürmüyor" denildi.

Bir başka kullanıcı ise şöyle yazdı: "Bartina Koeman için yapılan saygı duruşu sırasında, Ronald Koeman'ın çok genç yaşta hayatını kaybeden eşesi için, illa birinin yodel sesi çıkarması gerekiyordu." Silvana da bundan rahatsız olduğunu belirtti: "Saygı duruşu sırasında bağırıp çağıran o kişinin yanımda olmasını isterdim."

Aynı zamanda çok sayıda izleyici, Koeman için yapılan bu anmaya duyduğu takdiri de dile getirdi. Bir kullanıcı, "Bartina Koeman için yapılan saygı duruşu çok güzeldi. Saygı duyuyorum" diye yazdı.







