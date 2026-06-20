İzleyiciler, Hollanda - İsveç maçı sırasında yaşanan can sıkıcı sorun nedeniyle NOS’u kitlesel olarak eleştiriyor

Hollanda, Cumartesi akşamı İsveç ile oynadığı Dünya Kupası maçına mükemmel bir başlangıç yaptı. Brian Brobbey’in erken attığı iki gol sayesinde, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın takımı Houston’da kısa sürede 2-0’lık rahat bir üstünlük sağladı. Sosyal medyada ise ilk yarı boyunca dikkat çekici bir şekilde başka bir konu gündemdeydi: NOS yayındaki ses.

Brobbey, maça damgasını vurmak için sadece beş dakikaya ihtiyaç duydu. Cody Gakpo’nun iyi hazırlık çalışmasının ardından forvet, İsveç kalesinin önünde ortaya çıktı ve topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Böylece Oranje’ye rüya gibi bir başlangıç yaşattı.

Maçın henüz yirminci dakikasına gelmeden Brobbey bir kez daha golü buldu. Bu sefer Denzel Dumfries sağ kanattan ortaladı ve forvet yine doğru yerde bulunarak golü tamamladı. Oranje, bu gollerle maçı erkenden kontrol altına almış gibi görünüyordu.

Cumartesi günü birçok izleyici, NPO 1’deki NOS yayınına kesinlikle memnun kalmadı. “Bana mı öyle geliyor yoksa stadyum sesi çok mu düşük? Biraz atmosfer eksikliği hissediyorum,” diye yazıyor Bianca. Şikayeti tek başına değildi, çünkü kısa süre sonra diğer izleyicilerden de benzer tepkiler geldi.

Marleen, yayını yabancı kanallarla karşılaştırıyor. “NPO 1’de çok sıkıcı. Seyircinin sesini özlüyorum,” diye yazıyor. “Alman ARD’de durum daha iyi, BBC One’da ise izleme deneyimi iyi. Orada tüm taraftarların sesini duyabiliyorsun.”

Başka bir kullanıcı da BBC yayınından bahsediyor. “BBC’de şu anda reklam arası nedeniyle tüm stadyumun tezahürat yaptığını hem duyuyor hem de görüyoruz,” diye yazıyor. Ardından, stadyum atmosferini yeterince aktaramadığını düşündüğü NOS’a sert bir şekilde eleştiride bulunuyor.

“Hadi NPO1, şu sesi bir düzeltin,” diye yazan başka bir kullanıcı da var.