İzleyiciler bir Hollanda milli futbolcusuna karşı çok sert: "Onun yokluğunu hiç aramayız!"

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Hollanda Millî Takımı taraftarları, Virgil van Dijk'ın cuma akşamı Yunanistan ile oynanan Uluslar Ligi maçında forma giymemesine hiç de üzülmüyor. Hollanda, ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Hollanda, cuma günü Yunanistan karşısında maça hızlı başladı. Crysensio Summerville, Donyell Malen'in şık hareketinin ardından henüz altıncı dakikada gol perdesini açtı.

Ardından sahneye Tijjani Reijnders çıktı. Al-Qadsiah'ın orta saha oyuncusu, yirmi dakika içinde üç gol atarak Hollanda'yı 4-0 öne geçirdi.

Devre arasından hemen önce Jurriën Timber da skora katkı yaptı. Malen'in yerden gönderdiği ortayı kolayca ağlara yolladı: 5-0.

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Hollanda, cuma akşamı Van Dijk olmadan oynuyor. Hafta başında Zeist'e gitmişti ancak yapılan kontrollerin ardından bu millî maç döneminde forma giyecek kadar hazır olmadığı anlaşıldı.

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Sosyal medyada maçı izleyenler, onun yokluğuna pek de üzülmüş görünmüyor. Ger van der Veen, "Hollanda, Virgil van Dijk olmadan çok daha iyi oynuyor" yorumunu yaptı.

X'teki bir başka izleyici, "Beklediğimiz gibi, Virgil van Dijk'ı hiç aramıyoruz. Frenkie'nin geriden oyun kurması ne büyük rahatlık" dedi.

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Huub Bellemakers, "Bunca zaman sorunun Virgil van Dijk olduğu şimdi mi ortaya çıktı?" diye sordu. Rob Goosens ise "Virgil van Dijk'ın yokluğunun bu Hollanda takımını nasıl özgürleştirdiğini görmek güzel" ifadelerini kullandı.

Van Dijk'ın yokluğunda cuma akşamı kaptanlık pazubandını Frenkie de Jong taktı. İkinci yarıda pazubandını ondan Denzel Dumfries devraldı.