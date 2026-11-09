Gary Neville, Manchester United'ın pazar günü Aston Villa ile 4-4 berabere kaldığı kaotik maçın ardından takımın oyuncularını sert sözlerle eleştirdi. Kulübün efsane ismi, bir kez daha galibiyet alamayan oyuncuların Old Trafford'da taraftarlara teşekkür turu atma kararından hoşnut kalmadı.

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Sekiz gollü çılgın maç

Michael Carrick'in öğrencileri, Premier League'deki hareketli mücadelede iki kez iki farklı geriden gelerek bir puanı kurtardı. Senne Lammens'in hataları Alysson ve Nicolas Jackson'ın gol atmasına yol açınca ev sahibi ekip, henüz dört dakika içinde iki farklı geriye düştü.

Bruno Fernandes penaltıdan ağları buldu, Youri Tielemans'ın golüyle de maça eşitlik geldi. Ancak savunmadaki zaaflar hemen yeniden ortaya çıktı. John McGinn, Diogo Dalot'un faulünün ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi; Leon Goretzka ise Leny Yoro'nun hatasını değerlendirerek Villa'nın iki farklı üstünlüğünü geri getirdi. Buna rağmen sonradan oyuna giren Joshua Zirkzee ve Patrick Dorgu'nun uzatma dakikalarında attığı goller takımlarına dramatik bir beraberlik getirdi.

‘Kendilerine duygusal zarar veriyorlar’

NBC Sports'ta konuşan eski Manchester United kaptanı Neville, mevcut kadronun maç sonunda taraftarları alkışlamasını değerlendirirken sözlerini sakınmadı. Neville, “Israrlarını takdir etmek gerek, mücadeleyi bırakmadılar” dedi. “Savunmadaki hatalar şoke ediciydi, birazdan bunları konuşacağız. Ama sahanın etrafında attıkları bu tur...”

Yorumcu, böylesine kötü bir form döneminde maçlardan sonra tekrarlanan bu rutine inanamadığını dile getirdi. Neville sözlerini şöyle sürdürdü: “Manchester United formasıyla 602 maça çıktım ve her maçın sonunda taraftarlara daima minnettar oldum. Ama Bournemouth'a yenildikten ve evlerinde Aston Villa'yla 4-4 berabere kaldıktan sonra sahanın etrafında dolaşmaları, bunu izlemek neredeyse acı verici. Neredeyse kendilerine duygusal zarar veriyorlar.”

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Old Trafford'da içler acısı durum

Neville, takımın yaşadığı sıkıntılarla tribünlerden gelen koşulsuz destek arasındaki keskin zıtlığa dikkat çekerek sözlerini tamamladı. “Bu böyle devam edemez, değil mi? Durum tam anlamıyla vahim” dedi. “Michael onlarla gurur duyacaktır ve taraftarlar onu sevdikleri için adına tezahürat yapıyor, ama bu gerçekten içler acısı bir durum.”

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Carrick ise maç sonundaki görüntüleri savundu ve Old Trafford taraftarının sarsılmaz desteğini övdü. Sky Sports'a konuşan teknik direktör, “Taraftarlar oyuncuların tamamen arkasında. Bunu gördünüz, çok açık; oyuncuları sonuna kadar destekliyorlar” dedi.

“Bizi desteklemek ve onlara coşkuyla tezahürat edebilecekleri bir şey vermemizi görmek için can atıyorlar. Zaman zaman hayal kırıklığı ve üzüntü yaşanıyor, hepimiz bunu hissediyoruz. Ama oyuncuların arkasındalar ve son düdükte de öyleydiler.”

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Carrick üzerindeki baskı artıyor

Son dakikalardaki geri dönüş mücadele gücünü gösterse de United'ın durumu hâlâ vahim. Premier League puan tablosunda 18. sıradalar ve sekiz maçtır galibiyet alamıyorlar.

Carrick'in, takıma defalarca pahalıya mal olan savunma zaaflarına acilen çözüm bulması gerekiyor. Önlerindeki maçlarda üçer puan almak, baskıyı hafifletmek ve kulübü düşme hattından çıkarmak için hayati önem taşıyacak.