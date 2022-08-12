Lihtenştayn ekibi, stadyum zemininin kötü olması sebebiyle çareyi sokaklarda aradı.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre Ligi ekibi Vaduz'a evinde 4-2 yenilerek turnuvaya katılma hakkını kaybetti.

Karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın zemini kötü durumdaydı.

Vaduz takımı ise bu yüzden maç günü sahada değil, Konya sokaklarında çalıştı. Oyuncuları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Konyaspor'un stadyumunda zemin neden kötü?

İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09 Ağustos'ta başladı ve 18 Ağustos'a kadar Konya’da düzenlenecek.

56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımının beklendiği organizasyonu açılışı ise geçtiğimiz günlerde yapıldı.

ki gün önce gerçekleştirilen açılış töreni, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlendi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise konuyla alakalı şu yorumu yaptı:

"Evet zemin hakkında çalışanlar bugün fotoğraf ve video gönderdiler. Ülke tanıtımı ve Konya'nın tanıtımı adına dün güzel bir organizasyon, güzel bir açılış vardı.

"Tabii ki gönül isterdi ki zemine zarar vermeden yapılabilseydi ama sonuç olarak biraz yıprandığını ben de gördüm. En kısa zamanda inşallah eski haline döner."

Konyaspor, Vaduz'a toplamda 5-3'lük skorla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.