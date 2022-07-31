İZLE | Unai Emery kendisiyle dalga geçen İngiliz taraftarlara orta parmak gösterdi

Villarreal teknik direktörü Unai Emery telaffuzuyla alay eden taraftarlara orta parmak hareketiyle yanıt verdi.
Futbolseverler, Arsenal'ı çalıştırdığı dönemde Emery'nin aksanlı İngilizcesini bir mizah malzemesine dönüştürmüştü.
Villarreal'in Southampton ile oynadığı maç için İngiltere'ye gelen Emery, St Mary's Stadyumu'nun girişinde taraftarlara imza dağıttı.
Unai Emery neden taraftarlara orta parmak gösterdi?
Sosyal medyada paylaşılan videoda taraftarlardan biri Emery'ye, "Unai 'iyi akşamlar' diyebilir misin?" sorusunu yöneltiyor.
Bu sorunun amacı, Emery'nin 'good evening - iyi akşamlar' kalıbını 'good ebening' olarak telaffuz etmesiyle dalga geçmek.
Emery'nin verdiği muzip tepki ise taraftar grubunu biraz daha eğlendiriyor.
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Unai Emery with a perfect response 😂 pic.twitter.com/NsFgEebAT5— EPL Bible (@EPLBible) July 31, 2022
Emery'nin Villarreal karnesi
Arsenal'da başarısız bir dönem geçiren Emery 18 aylık sürede kupa kazanamamış, takım da Premier Lig'de ilk dördün dışında kalmıştı.
Ardından Villarreal'in başına geçen 50 yaşındaki teknik adam burada kalitesini yeniden gösterdi. 2020/21 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Emery, geçen sezon ise takımını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı.
Son hazırlık maçında Southampton'ı 2-1 mağlup eden Villarreal, Pazar günü Fulham ile karşılaşacak.