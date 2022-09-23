Koreli yıldız, attığı golle kalitesini bir kez daha gösterdi.

NE OLDU? Heung-min Son, kulüp seviyesindeki son maçında hat-trick yaparken bir patlama yaparak gol krallığına yeniden döndü. Ceza sahasının kenarından ölü bir topa vurmak için adım attığında, maçın bitimine sadece beş dakika kalmıştı. Üst köşeye muhteşem bir vuruş yaptı ve maça 2-2'lik bir beraberlik geldi. Maçı izleyenler, büyük bir coşkuya kapıldı. Daha sonra Kosta Rika'nın ikinci golüne hazırlanırken yaptığı hatayı affetmesi olanaksızdı. Koreli yıldız, gösterdiği performansla yine adından söz ettirmeyi başardı.

BÜYÜK RESİM: Son'un şu anda 34 uluslararası golü var, bu sayı 103 maçta kaydedildi.

Ve 58 gollük Cha Bum-kun liderliğindeki Kore Milli Takımı'nın tüm zamanların golcü listesinde dördüncü sırada yer alıyor.

SONRA NE OLACAK? Güney Kore, Kamerun ile başka bir Dünya Kupası öncesi dostluk maçı oynarken Son, en büyük kozlarından birisi olacak.

Ardından, İngiltere'ye dönüp Spurs'ün ezeli rakibi Arsenal karşısında hocası Conte'den görev bekleyecek.

Daha fazlası için:

Shakira'dan Gerard Pique'ye: "Seni tamamlamak için kendimi parçalara ayırdım"