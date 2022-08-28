İZLE | Sezonun golü? Newcastle, Saint-Maximin'in son dakikadaki muhteşem volesiyle namağlup unvanını korudu

Wolverhampton karşısında beraberliği Allan Saint-Maximin'in harika golüyle kurtaran Newcastle yenilmezliğini sürdürdü.

NELER YAŞANDI? Maçta duraklama anlarına girilirken sağ kanattan gelişen atakta Newcastle son çizgiye uzun bir top gönderdi. Araya giren Wolverhampton savunması topu uzaklaştırmak istedi, fakat Saint-Maximin ceza yayına düşen topu enfes bir voleyle sağ direğin dibinden ağlarla buluşturdu.

BÜYÜK RESİM: 1-1'lik sonuçla deplasmandan puanla dönen Newcastle bu sezon Premier Lig'de oynadığı dört maçı da kaybetmedi. Açılış haftasında Nottingham Forest'ı deviren Newcastle sonraki üç maçından ise beraberlikle ayrıldı. Bu beraberliklerden biri ise 3-3'lük nefes kesen mücadele sonucunda Manchester City'ye karşı geldi.

Newcastle'ın 2019'da Nice'ten 18 milyon euro'ya transfer ettiği Saint-Maximin burada 97 maçta 13 gol, 18 asistle oynadı. 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu bu sezon dört maçta bir gol iki asistle sezona harika girdi. Geçen sezon Premier Lig'de 35 maçta beş gol, beş gol üreten Saint-Maximin, İngiltere'deki en verimli sezonunu geçirmişti.