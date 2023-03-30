Arjantinli eski golcü, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hayranlarını korkuttu.

Bir zamanların efsane futbolcusu Agüero, şimdilerde ünlü bir Twitch yayıncısı olarak hayatına devam ediyor.

Arjantinli futbolcu, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Barcelona forması giyerken futbola veda etmek zorunda kalmıştı.

Manchester City’nin efsane futbolcusu olarak geçtiğimiz sezonun başında Barcelona’ya transfer olmuştu, ancak Arjantinli yıldız hiç beklemediği bir şekilde kalp sorunu yaşayarak futbol hayatına son noktayı koydu.

Ne oldu?



Ibai Llanos'un yayınına katılan Sergio Kun Agüero, yaşadığı kalp sorunu nedeniyle kendisini izleyenlere canlı yayında korku dolu anlar yaşattı.

Barcelona'nın Alaves maçında nefes darlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Agüero’nun, sahalardan 3 ay süreyle uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ancak, daha sonra belirlenen rahatsızlığın beklenenden daha büyük olduğu tespit edildi ve Agüero, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle 33 yaşındayken 21 Aralık 2021 tarifinde futbola veda etmek zorunda kaldı.



Canı yayında korku dolu anlar





Sergio Kun Agüero, Twitch yayıncısı Ibai Llanos'un yayınına katıldığı sırada beklenmedik bir şekilde “mini aritmi” sorunu yaşadığı söyledi.



Arjantinli eski yıldız, hemen telefonunu eline alarak sağlık durumunu ordan kontrol etmeye çalıştı ve “Sanırım, kalbimde küçük bir ritim bozukluğum oldu” dedi.



Ardından yayıncı, kendisini hastaneye götürmeyi teklif edince, “Hayır” cevabını verdi ve şunu ekledi: “Bir çipim var ve şu anda oluşan sorunu algılayacaktır” diyerek kendisini izleyelere rahat bir nefes aldırdı.



Yaşanan bu olayın ardından yapılan canlı yayın son buldu.



Agüero'nun kariyeri

Başarılarla dolu kariyerinde 685 maça çıkan golcü oyuncu, 385 kez fileleri havalandırırken 119 asist katkısında bulundu.

5 Premier Lig şampiyonluğu, FA Kupası, 6 Lig Kupası, İngiliz Süper Kupa, 1 Copa America ve birer tane de UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupası zaferleri yaşadı.