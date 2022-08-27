Tecrübeli hoca, Fırtına'nın Galatasaray maçına odaklanmasını istiyor.

Trabzonspor'un efsane isimlerin Şenol Güneş, bordo-mavili ekibin son dönemdeki performansını taraftarlara değerlendirdi.

Karadeniz ekibinin taraftarları, Güneş'a takımı şikayet ederken son dönemde düşen performanstan da şikayetçi oldular.

Ancak Güneş, taraftarların Galatasaray maçını beklemeleri gerektiğine vurgu yaparken karşılaşmanın önemine değindi.

Taraftarlar, özellikle orta sahalarının kötü olduklarını söylediğinde Güneş, Şampiyonlar Ligi'nin zor olduğunu belirtti.

Ve bir taraftar, Şenol Güneş'in takımın başında olması halinde her şeyin daha iyi olacağını söyleyince tecrübeli hoca bu soruya, "hayır" yanıtını verdi.

Ne söylendi?

Şenol Güneş, bordo-mavili taraftarların veryansınına karşı şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi, zor bir turnuva. Şimdi, öyle oldu böyle oldu bunları bırakalım.

"Galatasaray maçına bakacağız."

Trabzonspor'da hem oyuncu hem de teknik direktör olarak başarılı bir performans sergileyen Güneş, şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.

Trabzonspor'u ne bekliyor?

Fırtına, Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken bir sonraki karşılaşmasında evinde Hatayspor'u 1-0 yendi.

Ancak, ligin üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'a 5-2 yenilmekten kurtulamadı.

Trabzonspor, mevcut lig sıralamasında 6 puanla 9. sırada yer alıyor.

Daha fazlası için:

Arsenal yıldızı Emile Smith Rowe: "Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Mesut Özil'dir"