İZLE | Sarhoş olan Nedved, İtalya sokaklarında yürümekte zorlandı

Nedved, ortaya çıkan görüntüler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Şu sıralar Juventus'ta Başkan Agnelli'nin yardımcılığını yapan Çek futbolunun efsane ismi Pavel Nedved, bu kez futbol dışı bir konuyla gündeme geldi.

Nedved'in İtalya sokaklarında yürümekte zorlandığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken bu durum sarhoş olmasına bağlandı. 2003 yılında Juventus'ta Altın Top ödülü kazanan efsane, sallana sallana yürürken düşme tehlikesi de yaşadı.

Bazı Juventus taraftarları konu üzerinden birçok espri yaparken bazıları da "özel hayatı, istediğini yapar" tarzı yorumlarda bulundu.

İtalya futbolunu yakından takip eden Calciolog hesabının ortaya çıkardığı videoda Allegri'nini savunma futbolunun Nedved'i bu duruma soktuğu şakası da yapıldı.

Başka skandal

Nedved'in son zamanlarda karıştığı tek skandal sarhoş olarak sokaklarda yürümesi değil.

Çek efsanenin bir partide iki kadınla birlikte eğencenin dozunu aşırı artırdığı görüntüler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Bu videonun ardından özellikle Juventus taraftarları Nedved'in görevden alınmasını isterken Nedved'in bu tarz davranışlarının kulübün değerlerine yakışmadığını belirttiler.

Nedved, ortaya çıkan görüntüler hakkında henüz bir açıklama yapmazken Başkan Agnelli'nin ne karar alacağı da merakla bekleniyor.