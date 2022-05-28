İZLE | Roma'ya Konferans Ligi kupasını kazandıran Mourinho bu kez otobüsü gerçekten park etti

Portekizli teknik adam şampiyonluk kutlamaları sırasında direksiyon başına geçerek takım otobüsünü kullandı.

Geçmişte bir çok kez, savunma ağırlıklı futbol oynattığı gerekçesiyle 'kale önüne otobüs park etmekle' suçlanan Mourinho direksiyona geçerek bu konuya gönderme yaptı.

Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlarken, Mourinho'nun takım otobüsünü kullandığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Futbolcuların tezahüratları arasında otobüsü hareket ettiren Mourinho, kaza yapmaktan kılpayı kurtulduktan sonra geç kalan kaleci antrenörü Nuno Santos'u beklemek için aracı park etti.

İZLE | Mourinho takım otobüsünü kullandı

Jose Mourinho got to drive the Roma parade bus before the parade started 😭😭😭 pic.twitter.com/jEQS67N2Ck — J (@MourinhoPics) May 27, 2022

Mourinho'nun 'otobüs park etme' konusundaki kötü şöhreti nereden geliyor?

'Otobüs park etme' eleştirisi, Portekizli çalıştırıcıya ilk olarak Chelsea'nin başındayken yöneltilmişti.

Asıl ilginç olan ise; bu tabirin ilk olarak Mourinho tarafından, Tottenham'ın Chelsea karşısında oynadığı futbolu eleştirmek için kullanılmış olması.

Mourinho yıllar boyunca büyük maçlarda takımını savunma ağırlıklı oynattığı ve seyir zevkine zarar verdiği yönündeki eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

2010'daki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yla oynadıkları maç bunun en unutulmaz örneklerinden biriydi. İspanyol ekibini saf dışı bırakan Inter, Mourinho yönetiminde o sezon kupaya uzanmıştı.

İtalya'da 3-1 kazanan Inter, Camp Nou'daki rövanşta Barcelona'yı tek golde tutmayı başarmıştı. Mourinho ise maçın ardından şakayla karışık olarak; otobüsü park etmekten daha fazlasını yaptıklarını, kalenin önüne uçak çektiklerini söylemişti.